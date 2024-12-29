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В Одесі помер командир атомного підводного човна – останній Герой Радянського Союзу

В Одесі помер командир атомного підводного човна – останній Герой Радянського Союзу

Сьогодні, 29 грудня 2024 року, пішов із життя останній Герой Радянського Союзу, який проживав в Одесі – капітан І рангу, моряк-підводник, командир атомного підводного човна Валентин Соколов.

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Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Валентину Соколову було 89 років, а у квітні 2025 року могло б виповнитись 90.

Валентин Соколов народився 17 квітня 1935 року у сім’ї військовослужбовця у Батурині Чернігівської області. У Військово-Морських Силах із 1953 року. 2009 року він став почесним громадянином Батуріна, на честь якого також назвали одну з вулиць цього міста.

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Почесне звання Героя Радянського Союзу Валентин Соколов отримав 25 травня 1976 року, коли командуючим Одеським дивізіоном підводних човнів взяв участь у трансатлантичному переході двох підводних човнів з Північного на Тихоокеанський флот навколо Південної Америки і вперше у світі здійснив похід під Північним Льодовитим океаном.

Капітан I рангу, моряк-підводник, командир атомного підводного човна Валентин Соколов. data-lazy-srcset=

Крім цього, Валентин Євгенович був засновником асоціації ветеранів-підводників, автором ряду видань і свого часу очолював Одеську міську раду ветеранів і багато зробив для їхньої підтримки, а також військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.

«Це була мужня, смілива людина з великим серцем, пам’ять про славетний життєвий шлях якої буде жити в серцях одеситів», – написав Труханов.

Коли відбудеться прощання з Героєм, поки що не повідомляється.

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