Помер відомий одеський художник і мистецтвознавець

В Одесі на 76-му році обірвалося життя наукового співробітника Музею західного і східного мистецтва, відомого художника і мистецтвознавця Сергія Ільїна.
Про важку втрату повідомили в музеї.
Знайомі повідомляють, що смерть художника настала раптово – у нього стався або інфаркт, або інсульт.
Сергій Михайлович Ільїн завідував виставковим відділом Одеського музею західного і східного мистецтва, був чудовим знавцем мистецтва, музики, кіно. Друзі та колеги називали його «людина-оркестр», разом з якою завжди цікаво.
До 100-річчя музею Західного і Східного мистецтва було відкрито ювілейну виставку Сергія Михайловича під назвою TERRA SILENTIUM або Земля тиші.
«Його відданість справі, безмежна любов до культури та мистецтва залишили незабутній слід у серцях кожного з нас. Його внесок у розвиток нашого музею неможливо переоцінити. Мудрість, доброта і щирість, неповторне почуття гумору і безмежні знання Сергія Михайловича завжди супроводжували нас у повсякденній роботі.
Пам’ять про Сергія Михайловича Ільїна залишиться в наших серцях назавжди», – пишуть колеги.
Прощання з художником відбудеться в п’ятницю, 11 жовтня, о 13.00 в Одеському музеї західного і східного мистецтва.
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