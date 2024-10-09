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Помер відомий одеський художник і мистецтвознавець

Помер відомий одеський художник і мистецтвознавець

В Одесі на 76-му році обірвалося життя наукового співробітника Музею західного і східного мистецтва, відомого художника і мистецтвознавця Сергія Ільїна.

Про важку втрату повідомили в музеї.

Знайомі повідомляють, що смерть художника настала раптово – у нього стався або інфаркт, або інсульт.

Сергій Михайлович Ільїн завідував виставковим відділом Одеського музею західного і східного мистецтва, був чудовим знавцем мистецтва, музики, кіно. Друзі та колеги називали його «людина-оркестр», разом з якою завжди цікаво.

До 100-річчя музею Західного і Східного мистецтва було відкрито ювілейну виставку Сергія Михайловича під назвою TERRA SILENTIUM або Земля тиші.

«Його відданість справі, безмежна любов до культури та мистецтва залишили незабутній слід у серцях кожного з нас. Його внесок у розвиток нашого музею неможливо переоцінити. Мудрість, доброта і щирість, неповторне почуття гумору і безмежні знання Сергія Михайловича завжди супроводжували нас у повсякденній роботі.
Пам’ять про Сергія Михайловича Ільїна залишиться в наших серцях назавжди», – пишуть колеги.

Прощання з художником відбудеться в п’ятницю, 11 жовтня, о 13.00 в Одеському музеї західного і східного мистецтва.

До теми: В Одесі помер відомий жудожник, послідовник «нового мистецтва» Дмитро Дульфан

 

 

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