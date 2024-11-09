Новини Одеси та Одеської області

Помер відомий український боксер та телеведучий В’ячеслав Узєлков

Помер відомий український боксер та телеведучий В’ячеслав Узєлков

Сьогодні, 9 листопада 2024 року, український бокс зазнав непоправної втрати: помер відомий український боксер В’ячеслав Узєлков. Йому було лише 45 років.

Трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній голова Федерації боксу України Володимир Продивус.

«З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В’ячеслава Узєлкова… В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом та чемпіоном, а й людиною великого серця, завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його спрагу до перемоги, силу духу та неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», – йдеться у повідомленні.

Чому помер В’ячеслав Узєлков

Причини смерті боксера поки не повідомили. Однак, як відомо, він давно мав проблеми зі здоров’ям, а в 2012 році Узєлков навіть переніс інсульт.

У лютому цього року спортсмен розповідав, що через своє минуле він став людиною з інвалідністю.

Наприкінці березня Узєлкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію.

Хто такий В’ячеслав Узєлков

В’ячеслав Узєлков народився у Вінниці. Він почав займатися боксом із 1987 року. Перший бій Узєлкова відбувся у жовтні 2004 року. Його кар’єра стрімко пішла нагору, і вже в 2007 році він отримав перший титул. Тоді Узєлков переміг росіянина Артема Вічкіна.

Потім на боксера чекало чимало перемог і титулів. За свою спортивну кар’єру Узєлков провів 34 бої, з яких 30 виграв. 19 разів перемагав достроково.

9 листопада 2013 року у Києві боксер здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона та завоював титул міжнародного чемпіона за версією IBO у напівважкій вазі.

Нагадаємо, боксер Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпіаді-2024

12 квітня 2014 року Узєлков провів останній у своїй кар’єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.

Після цього боксер зосередився на роботі телеведучого. Він був членом журі на шоу «Україна має талант», а зі своєю колишньою дружиною Мариною Боржемською працював на проекті «Зважені та щасливі».

2020 року Узєлков намагався стати мером Вінниці. Він балотувався від нині забороненої проросійської «ОПЗЖ». У підсумку набрав 4%, посівши 4-е місце.

У шлюбі з Боржемською спортсмен прожив понад 20 років. Марина народила від нього двох дітей – сина Роберта та дочку Олівію. У 2021 році пара повідомила про розлучення.

Нагадаємо, 28 жовтня пішов з життя відомий в Одесі бізнесмен і меценат, засновник будівельної корпорації «Kadorr Group» Аднан Ківан.

А 8 вересня в Росії помер засновник, незмінний ведучий різних ліг та президент Клубу веселих та кмітливих (КВК) Олександр Масляков.

Фото ТСН

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk