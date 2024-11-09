Помер відомий український боксер та телеведучий В’ячеслав Узєлков

Трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній голова Федерації боксу України Володимир Продивус.

«З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В’ячеслава Узєлкова… В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом та чемпіоном, а й людиною великого серця, завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його спрагу до перемоги, силу духу та неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», – йдеться у повідомленні.

Чому помер В’ячеслав Узєлков

Причини смерті боксера поки не повідомили. Однак, як відомо, він давно мав проблеми зі здоров’ям, а в 2012 році Узєлков навіть переніс інсульт.

У лютому цього року спортсмен розповідав, що через своє минуле він став людиною з інвалідністю.

Наприкінці березня Узєлкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію.

Хто такий В’ячеслав Узєлков

В’ячеслав Узєлков народився у Вінниці. Він почав займатися боксом із 1987 року. Перший бій Узєлкова відбувся у жовтні 2004 року. Його кар’єра стрімко пішла нагору, і вже в 2007 році він отримав перший титул. Тоді Узєлков переміг росіянина Артема Вічкіна.

Потім на боксера чекало чимало перемог і титулів. За свою спортивну кар’єру Узєлков провів 34 бої, з яких 30 виграв. 19 разів перемагав достроково.

9 листопада 2013 року у Києві боксер здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона та завоював титул міжнародного чемпіона за версією IBO у напівважкій вазі.

12 квітня 2014 року Узєлков провів останній у своїй кар’єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.

Після цього боксер зосередився на роботі телеведучого. Він був членом журі на шоу «Україна має талант», а зі своєю колишньою дружиною Мариною Боржемською працював на проекті «Зважені та щасливі».

2020 року Узєлков намагався стати мером Вінниці. Він балотувався від нині забороненої проросійської «ОПЗЖ». У підсумку набрав 4%, посівши 4-е місце.

У шлюбі з Боржемською спортсмен прожив понад 20 років. Марина народила від нього двох дітей – сина Роберта та дочку Олівію. У 2021 році пара повідомила про розлучення.

Нагадаємо, 28 жовтня пішов з життя відомий в Одесі бізнесмен і меценат, засновник будівельної корпорації «Kadorr Group» Аднан Ківан.

А 8 вересня в Росії помер засновник, незмінний ведучий різних ліг та президент Клубу веселих та кмітливих (КВК) Олександр Масляков.

Фото ТСН