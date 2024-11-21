Із життя пішов Сергій Машовець – легенда вітрильного спорту

Сумну новину повідомили в Одеській Обласній Федерації Вітрильного Спорту.

Сергій Аркадійович Машовець помер 18 листопада 2024 року.

«Від нас пішла людина, життя якої становить цілу епоху вітрильного спорту в Україні, людина, яка відома не лише в Україні, а й поза її межами, яхтсмен і тренер, засновник і організатор Вітрильного Союзу України та Вітрильної федерації України, її Почесний Президент», – написали у вітрильній Федерації.

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Сергій Машовець – відомий гонщик, яхтсмен, який присвятив усе своє життя цьому спорту. Але головне його покликання це тренерська робота. Чоловік виховав майже сто майстрів спорту, був тренером олімпійської збірної України. Серед його вихованців – Валентин Манкін, єдиний у світі яхтсмен, який зумів вибороти олімпійське золото в трьох різних класах: «Фінн» (Мехіко – 1968), «Темпест» (Мюнхен – 1972), «Зоряний» (Москва – 1980).

Сергій Машовець зробив величезний внесок у розвиток українського яхтингу. Він переклав українською мовою всі редакції міжнародних правил вітрильних змагань, що вийшли за роки Незалежності України, і вніс тим самим у нашу вітрильну культуру важливе і шанобливе поняття «нейшіонал авториті».

«Ми всі втратили наставника, надійного друга, добру і чуйну людину, яка всією душею була віддана вітрилам і закохана в море. Він пішов від нас, але залишився в нашій пам’яті і в наших серцях, залишився для нас усіх із морем, вітром і з вітрилами!» – кажуть спортсмени.

На головному фото – Валентин Манкін і Сергій Машовець