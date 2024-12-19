Пішов із життя відомий одеський спортсмен-олімпієць

Про це повідомили в Одеському відділенні Національного олімпійського комітету.

Сергій Олізаренко народився 9 листопада 1954 року в Миколаєві. А спортом став займатися в місті Долинська Кіровоградської області. Спеціалізувався спортсмен у бігу на 3000 м із перешкодами.

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У 1968 році Сергій Олізаренко переїхав до Одеси. Участь в Олімпійських іграх 1980 року стала для легкоатлета тріумфальною. У попередньому забігу одеський бігун посів 3-тє місце з результатом 8.34,2 і кваліфікувався до півфіналу, але через травму не стартував.

Прощання із Сергієм Олізаренком відбудеться в суботу, 21 грудня. О 10.30 – Свято-Успенський кафедральний собор на Преображенській. Поховають спортсмена на Таїровському кладовищі.

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