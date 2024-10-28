Помер найбільший одеський забудовник Аднан Ківан

Про це повідомили в компанії KADORR Group.

У ЗМІ повідомляють, що Аднан Ківан боровся з онкологією.

«Надійною опорою, вірною підтримкою і найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім’я. Щирі співчуття його дружині, дітям та онукам. Його добрі справи житимуть вічно», – йдеться в повідомленні.

Чим запам’ятався Аднан Ківан одеситам

Крім будівельної компанії «Kadorr Group», Аднан Ківан заснував Арабський культурний центр в Одесі і володів телекомпанією «7 канал».

«Кадорр» стала найбільшим забудовником в Одесі. Одним із символів міста сьогодні є його житлові комплекси – «Перлини». Хоча кадоррівські висотки й зіпсували вигляд одеського центру в районі Старопортофранківської, забудовник вирізнився тим, що давав кожному клієнту свої персональні гарантії на якість і терміни будівництва. І загалом цей принцип працював до кінця життя Аднана Ківана, навіть після повномасштабного вторгнення Росії та під час війни.

Як повідомлялося, 4 серпня, на 86 році життя, пішов із життя народний артист України Михайло Бакальчук.