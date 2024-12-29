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В Одессе умер командир атомной подводной лодки – последний Герой Советского Союза

В Одессе умер командир атомной подводной лодки – последний Герой Советского Союза

Сегодня, 29 декабря 2024 года, ушел из жизни последний Герой Советского Союза, проживавший в Одессе – капитан I ранга, моряк-подводник, командир атомной подводной лодки Валентин Соколов.

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Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Валентину Соколову было 89 лет, а в апреле 2025 года могло бы исполниться 90.

Валентин Соколов родился 17 апреля 1935 года в семье военнослужащего в Батурине Черниговской области. В Военно-Морских Силах с 1953 года. В 2009 году он стал почетным гражданином Батурина, в честь которого также назвали одну из улиц этого города.

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Почетное звание Героя Советского Союза Валентин Соколов получил 25 мая 1976 года, когда, будучи командующим Одесским дивизионом подводных лодок принял участие в трансатлантическом переходе двух подлодок с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки и впервые в мире совершил поход под Северным Ледовитым океаном.

Капитан I ранга, моряк-подводник, командир атомной подводной лодки Валентин Соколов.

Помимо этого, Валентин Евгеньевич был основателем ассоциации ветеранов-подводников, был автором ряда изданий и в свое время возглавлял Одесский городской совет ветеранов и многое сделал для их поддержки, а также военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Это был мужественный, смелый человек с большим сердцем, память о славном жизненном пути которого будет жить в сердцах одесситов», – написал Труханов.

Когда состоится прощание с Героем, пока не сообщается.

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