В Одесі голосують за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиці Жуковського та інші

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Загалом планують перейменувати 14 об’єктів у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Електронне обговорення проводиться з 10:00 10 квітня до 10:00 20 квітня 2024 року на веб-порталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”: citizen.omr.gov.ua. Процес електронного обговорення відображається в електронному сервісі в режимі реального часу.

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На сайті одеської міської ради наведено список топонімів, які зміняться, і пропоновані назви:

Орловський 1-й провулок – Професора Беркевича провулок Орловський 2-й провулок – Професора Кононовича провулок Восьмого березня 4-та Лінія вулиця – Фахова вулиця Червоний сквер – Десмета сквер Буніна вулиця – Поліцейська вулиця Гагаріна проспект – Незламних проспект Катерининська вулиця – Європейська вулиця Катерининська площа – Європейська площа Маршала Говорова вулиця – Добровольців вулиця Ползунова вулиця – Буковинська вулиця Ползунова провулок – Хотинський провулок Пролетарський 3-й провулок – Географічний провулок Жуковського вулиця – Лесі Українки вулиця Лесі Українки вулиця – Олени Пчілки вулиця

Про те, чому хочуть дати іншу назву вулиці Лесі Українки, читайте тут

Нагадаємо, в Одеській області перейменують низку населених пунктів. “Одеське Життя” більш детально розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі незадоволені новою назвою і звідки вона взялася.

Також ми писали про нову назву міста Южне і чому виникла необхідність його перейменувати.