В Одесі голосують за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиці Жуковського та інші

10 квітня в Одесі стартувало чергове електронне обговорення щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки Одеси. Одеситам пропонують проголосувати за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі та низки вулиць і провулків.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Загалом планують перейменувати 14 об’єктів у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.
Електронне обговорення проводиться з 10:00 10 квітня до 10:00 20 квітня 2024 року на веб-порталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”: citizen.omr.gov.ua. Процес електронного обговорення відображається в електронному сервісі в режимі реального часу.
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На сайті одеської міської ради наведено список топонімів, які зміняться, і пропоновані назви:
- Орловський 1-й провулок – Професора Беркевича провулок
- Орловський 2-й провулок – Професора Кононовича провулок
- Восьмого березня 4-та Лінія вулиця – Фахова вулиця
- Червоний сквер – Десмета сквер
- Буніна вулиця – Поліцейська вулиця
- Гагаріна проспект – Незламних проспект
- Катерининська вулиця – Європейська вулиця
- Катерининська площа – Європейська площа
- Маршала Говорова вулиця – Добровольців вулиця
- Ползунова вулиця – Буковинська вулиця
- Ползунова провулок – Хотинський провулок
- Пролетарський 3-й провулок – Географічний провулок
- Жуковського вулиця – Лесі Українки вулиця
- Лесі Українки вулиця – Олени Пчілки вулиця
Про те, чому хочуть дати іншу назву вулиці Лесі Українки, читайте тут
Нагадаємо, в Одеській області перейменують низку населених пунктів. “Одеське Життя” більш детально розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі незадоволені новою назвою і звідки вона взялася.
Також ми писали про нову назву міста Южне і чому виникла необхідність його перейменувати.