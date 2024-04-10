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В Одесі голосують за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиці Жуковського та інші

В Одесі голосують за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиці Жуковського та інші

10 квітня в Одесі стартувало чергове електронне обговорення щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки Одеси. Одеситам пропонують проголосувати за нові назви проспекту Гагаріна, Катерининської площі та низки вулиць і провулків.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Загалом планують перейменувати 14 об’єктів у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Електронне обговорення проводиться з 10:00 10 квітня до 10:00 20 квітня 2024 року на веб-порталі Одеської міської ради “Соціально активний громадянин”: citizen.omr.gov.ua. Процес електронного обговорення відображається в електронному сервісі в режимі реального часу.

Читайте також: Битва за пам’ять в Одесі: чому рідні загиблих героїв незадоволені перейменуванням вулиць

На сайті одеської міської ради наведено список топонімів, які зміняться, і пропоновані назви:

  1. Орловський 1-й провулок – Професора Беркевича провулок
  2. Орловський 2-й провулок – Професора Кононовича провулок
  3. Восьмого березня 4-та Лінія вулиця – Фахова вулиця
  4. Червоний сквер – Десмета сквер
  5. Буніна вулиця – Поліцейська вулиця
  6. Гагаріна проспект – Незламних проспект
  7. Катерининська вулиця – Європейська вулиця
  8. Катерининська площа – Європейська площа
  9. Маршала Говорова вулиця – Добровольців вулиця
  10. Ползунова вулиця – Буковинська вулиця
  11. Ползунова провулок – Хотинський провулок
  12. Пролетарський 3-й провулок – Географічний провулок
  13. Жуковського вулиця – Лесі Українки вулиця
  14. Лесі Українки вулиця – Олени Пчілки вулиця

Про те, чому хочуть дати іншу назву вулиці Лесі Українки, читайте тут

Нагадаємо, в Одеській області перейменують низку населених пунктів. “Одеське Життя” більш детально розповідало про перейменування селища Суворове на Шикирлик і про те, чому місцеві жителі незадоволені новою назвою і звідки вона взялася.

Також ми писали про нову назву міста Южне і чому виникла необхідність його перейменувати.

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