Новости Одессы и Одесской области

В Одессе голосуют за новые названия проспекта Гагарина, Екатерининской площади, улицы Жуковского и другие

В Одессе голосуют за новые названия проспекта Гагарина, Екатерининской площади, улицы Жуковского и другие

10 апреля в Одессе стартовало очередное электронное обсуждение по переименованию 14 объектов топонимики Одессы. Одесситам предлагают проголосовать за новые названия проспекта Гагарина, Екатерининской площади и ряда улиц и переулков.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Всего планируют переименовать 14 объектов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Электронное обсуждение проводится с 10:00 10 апреля до 10:00 20 апреля 2024 года на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua. Процесс электронного обсуждения отображается в электронном сервисе в режиме реального времени.

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На сайте одесского городского совета приведен список топонимов, которые изменятся и предлагаемые названия:

  1. Орловський 1-й провулок — Професора Беркевича провулок
  2. Орловський 2-й провулок -Професора Кононовича провулок
  3. Восьмого березня 4-та Лінія вулиця- Фахова вулиця
  4. Червоний сквер — Десмета сквер
  5. Буніна вулиця — Поліцейська вулиця
  6. Гагаріна проспект — Незламних проспект
  7. Катерининська вулиця — Європейська вулиця
  8. Катерининська площа — Європейська площа
  9. Маршала Говорова вулиця — Добровольців вулиця
  10. Ползунова вулиця — Буковинська вулиця
  11. Ползунова провулок — Хотинський провулок
  12. Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок
  13. Жуковського вулиця — Лесі Українки вулиця
  14. Лесі Українки вулиця — Олени Пчілки вулиця

О том, почему хотят дать другое название улице Леси Украинки, читайте здесь

Напомним, в Одесской области переименуют ряд населенных пунктов. «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.

Также мы писали о новом названии города Южный и почему возникла необходимость его переименовать.

 

 

 

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