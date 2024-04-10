В Одессе голосуют за новые названия проспекта Гагарина, Екатерининской площади, улицы Жуковского и другие

10 апреля в Одессе стартовало очередное электронное обсуждение по переименованию 14 объектов топонимики Одессы. Одесситам предлагают проголосовать за новые названия проспекта Гагарина, Екатерининской площади и ряда улиц и переулков.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Всего планируют переименовать 14 объектов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города.
Электронное обсуждение проводится с 10:00 10 апреля до 10:00 20 апреля 2024 года на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua. Процесс электронного обсуждения отображается в электронном сервисе в режиме реального времени.
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На сайте одесского городского совета приведен список топонимов, которые изменятся и предлагаемые названия:
- Орловський 1-й провулок — Професора Беркевича провулок
- Орловський 2-й провулок -Професора Кононовича провулок
- Восьмого березня 4-та Лінія вулиця- Фахова вулиця
- Червоний сквер — Десмета сквер
- Буніна вулиця — Поліцейська вулиця
- Гагаріна проспект — Незламних проспект
- Катерининська вулиця — Європейська вулиця
- Катерининська площа — Європейська площа
- Маршала Говорова вулиця — Добровольців вулиця
- Ползунова вулиця — Буковинська вулиця
- Ползунова провулок — Хотинський провулок
- Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок
- Жуковського вулиця — Лесі Українки вулиця
- Лесі Українки вулиця — Олени Пчілки вулиця
О том, почему хотят дать другое название улице Леси Украинки, читайте здесь
Напомним, в Одесской области переименуют ряд населенных пунктов. «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о переименовании поселка Суворово в Шикирлик и о том, почему местные жители недовольны новым названием и откуда оно взялось.
Также мы писали о новом названии города Южный и почему возникла необходимость его переименовать.