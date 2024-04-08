В Одесі перейменують вулицю Лесі Українки: з якої причини і як її назвуть

Зараз ім’я Лесі Українки в Одесі носить одна з вулиць Пересипського району. Вона невелика і вузька, тягнеться від приватного сектора в районі Молодої Гвардії до висотної забудови селища Котовського.

До речі, раніше різні громадські діячі та представники культури критикували міську владу Одеси за те, що ім’ям знаменитої української письменниці, яка, до того ж не раз бувала в місті, назвали таку маловідому вулицю на околиці.

І ось, зараз міська влада поступилася тиску і вирішила перейменувати вулицю Жуковського, розташовану в історичному центрі Одеси, на вулицю Лесі Українки. При цьому постало питання, що робити з колишньою вулицею, яка носила ім’я письменниці?

І, треба сказати, історико-топонімічна комісія при Одеській міській раді знайшла елегантне рішення. Там запропонували назвати вулицю на честь Олени Пчілки. Це теж відома українська письменниця, до того ж мати Лесі Українки. Хоча в комісії, коментуючи свою пропозицію, наголосили, що насамперед орієнтувалися не на кровну спорідненість письменниць, а на те, що Олена Пчілка зробила великий внесок у розбудову українськості, була відомою громадською діячкою.

Хто така Олена Пчілка

Олена Пчілка (справжнє ім’я Ольга Петрівна Косач) народилася 29 червня 1849 року в місті Гадяч Полтавської області. Вона була українською письменницею, меценаткою, перекладачкою, етнографом, фольклористкою, публіцисткою та громадською діячкою. Олена Пчілка зробила значний внесок у розвиток української культури та літератури. Її твори сповнені патріотизму та любові до рідної землі. Вона також була матір’ю відомої української поетеси Лесі Українки.

Раніше «Одеське Життя» розповідало, що в Одесі перейменують Катерининську площу і вулиці Буніна, Жуковського та Катерининську