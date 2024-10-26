В центрі Одеси поменшає реклами: та, що залишаться – зміниться

На засіданні виконавчого комітету Одеської міськради 24 жовтня було представлено пропозиції та обговорено основні підходи до впровадження цих правил. Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси.

За словами начальника управління реклами Ігоря Слюсаренка, міська рада вже проводить рекомендаційну роботу з власниками магазинів та розважальних закладів у центрі.

Велику зовнішню рекламу на фасадах історичних будівель, а також дахові рекламні конструкції заборонено, однак дозволено розміщувати вивіски площею до 3 кв. м, щоб зберегти естетику архітектурних об’єктів.

Така міра покликана створити єдиний стиль вивісок у межах історичної частини міста, надавши їм мінімалістичного вигляду.

Депутат міськради Роман Сеник також підняв питання щодо надмірно яскравих вивісок та освітлення у темний час доби. Особливо це стосується аптек, які використовують зелені хрести, що на перехрестях можуть бути сплутані зі світлофорами.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтримав пропозицію регулювати яскравість підсвітки й доручив підготувати конкретні пропозиції для вирішення цієї проблеми. Нагадаємо, раніше в Одесі вже демонтували російськомовну вивіску з готелю “Пасаж” у центрі міста, а також усунули елементи, що порушували вигляд історичних будівель.

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