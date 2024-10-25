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В Одесі хочуть заборонити аптечні вивіски, які можуть стати причиною ДТП

В Одесі хочуть заборонити аптечні вивіски, які можуть стати причиною ДТП

Мер Одеси Геннадій Трухано доручив управлінню реклами розібратися з яскравими світловими вивісками, які можуть спровокувати дорожньо-транспортну пригоду.

У четвер, 24 жовтня, під час засідання виконкому Одеської міськради депутат міськради Роман Сеник звернув увагу на проблеми, пов’язані з яскравими вивісками та освітленням будівель.

Це стосується насамперед аптек, які підсвічують будівлі зеленими хрестами. За словами депутата, такі вивіски можуть збивати з пантелику водіїв – їхнє зелене світло часто сприймається як сигнал світлофора.

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Зі свого боку депутат міської ради і голова транспортної комісії Петро Обухов вважає, що в Одесі потрібно заборонити будь-які миготливі вивіски, схожі на сигнали світлофора, – червоні, жовті та зелені.

«Їх використовують здебільшого аптеки і їх досить легко боковим зором переплутати зі світлофором. Деякі бізнесмени помилково вважають, що наявність яскравої миготливої вивіски може якось помітно збільшити їхній прибуток. Це не так», – зазначив він.

Міський голова Геннадій Труханов погодився, що питання підсвічування будівель потребує врегулювання і доручив начальнику Управління реклами Одеської міськради Ігорю Слюсаренку розібратися в ситуації та запропонувати шляхи вирішення проблеми.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.

 

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