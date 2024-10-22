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Популярна одеська маршрутка змінює схему руху

Популярна одеська маршрутка змінює схему руху

З 26 жовтня 2024 року до схеми руху міського автобусного маршруту загального користування № 208 вносяться зміни.

Про це повідомили в мерії Одеси.

Автобусний маршрут № 208 «Коледж нафтогазових технологій (вул. Наукова) – вул. М. Боровського» рухатиметься за такою схемою:

У напрямку руху вул. Боровського – від вул. Варненської на вул. Ак. Філатова, вул. Івана та Юрія Лип, вул. Олексія Вадатурського (вул. М. Малиновського), вул. Івана Фунтового (вул. М. Бабаджаняна), вул. Бреуса, вул. Поїзну, вул. Балківську, вул. Дальницьку, вул. Прохоровську, вул. М’ясоєдовську, вул. Разумовську і далі за маршрутом.

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У напрямку руху до коледжу нафтогазових технологій (вул. Наукова) – від вул. Разумовської на вул. М’ясоєдовську, вул. Прохоровську, вул. Дальницьку, вул. Балківську, вул. Миколи Лисенка, вул. Олексія Вадатурського (вул. М Малиновського), вул. Івана та Юрія Лип, вул. Ак. Філатова, вул. Варненську і далі за маршрутом.

схема

Нагадаємо, нещодавно Одеса отримала від міста-побратима Стамбул десять великих автобусів «Мерседес». Зараз вони перебувають у депо КП «Одесміськелектротранс» і поставлені на облік як гуманітарна допомога. Але такий гуманітарний статус не дає змоги працювати їм на міських маршрутах.

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