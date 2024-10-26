Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы станет меньше рекламы: та, что останется — изменится

В центре Одессы станет меньше рекламы: та, что останется — изменится

В Одессе разрабатывают новые правила относительно наружной рекламы и вывесок в центре города. Это обусловлено необходимостью сохранения аутентичного вида исторических зданий после включения территории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета 24 октября были представлены предложения и обсуждены основные подходы к внедрению этих правил. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

По словам начальника управления рекламы Игоря Слюсаренко, городской совет уже проводит рекомендательную работу с владельцами магазинов и развлекательных заведений в центре.

Большую наружную рекламу на фасадах исторических зданий, а также крышные рекламные конструкции запрещено, однако разрешено размещать вывески площадью до 3 кв. м, чтобы сохранить эстетику архитектурных объектов.

Такая мера призвана создать единый стиль вывесок в пределах исторической части города, придав им минималистичный вид.

Депутат горсовета Роман Сеник также поднял вопрос о чрезмерно ярких вывесок и освещения в темное время суток. Особенно это касается аптек, которые используют зеленые кресты, которые на перекрестках могут быть спутаны со светофорами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал предложение регулировать яркость подсветки и поручил подготовить конкретные предложения для решения этой проблемы. Напомним, ранее в Одессе уже демонтировали русскоязычную вывеску с гостиницы «Пассаж» в центре города, а также устранили элементы, нарушающие облик исторических зданий.

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