В Одеській міськраді розповіли, коли в місті включать опалення

За словами заступниці мера Ганни Позднякової, яка курує в місті комунальний напрям, опалення в багатоквартирних домах з’явилася тоді, коли середньодобова температура складе 8 градусів цельсія три доби підряд.

Раніше ми розповідали, про зміну тарифів на опалення, ремонт труб та судові позови проти боржників

При цьому міська влада буде орієнтуватися на прогноз синоптиків. Поки що метеорологічні дані вказують, що до початку листопада погода буде теплішою, тому мешканцям Одеси не варто сподіватися на те, що опалення увімкнуть раніше початку наступного місяця.

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