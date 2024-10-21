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В Одеській міськраді розповіли, коли в місті включать опалення

В Одеській міськраді розповіли, коли в місті включать опалення

Коли в Одесі стартує опалювальний сезон 2024-2025 та за якими показниками в будинки одеситів почнуть подавати тепло, розповіла заступниця мера за комунальним напрямом Ганна Позднякова.

За словами заступниці мера Ганни Позднякової, яка курує в місті комунальний напрям, опалення в багатоквартирних домах з’явилася тоді, коли середньодобова температура складе 8 градусів цельсія три доби підряд.

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При цьому міська влада буде орієнтуватися на прогноз синоптиків. Поки що метеорологічні дані вказують, що до початку листопада погода буде теплішою, тому мешканцям Одеси не варто сподіватися на те, що опалення увімкнуть раніше початку наступного місяця.

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