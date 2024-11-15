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Одеський узвіз Віталія Блажка: в очікуванні чергового ремонту

Одеський узвіз Віталія Блажка: в очікуванні чергового ремонту

Узвіз Віталія Блажка (колишній Маринеско) перебуває в очікуванні чергового ремонту. На платформі Prozorro вже з’явилась відповідна інформація. Поки ремонт не почався, ми пройшлися узвозом в історичному центрі міста.

Тендер на будівництво нової дренажної системи на узвозі Віталія Блажка, як повідомляло «Одеське життя» виграла компанія «Ростдорбуд». Ціна питання ― майже 38 млн грн.

Тендер на будівництво

Нагадаємо, ще до війни узвіз капітально ремонтували. Потім виявилось: є проблеми ― просідають трамвайні рейки (тому тут курсує тільки трамвай сьомого маршруту і тільки одинарні вагони), з’явилися тріщини на проїжджій частині..

7 трамвай

Підпірна стінка вже побудована, тож на спуску необхідно облаштувати  дренажні системи, щоб відвести воду.

Договір щодо проведення робіт уклало Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Тож ось-ось ми маємо стати свідками демонтажу трамвайних колій. Прийдеться попрощатися з трамваєм сьомого маршруту.

Трамваї поки що курсують, авто та маршрутні таксі ― теж. Офіційно дату закриття руху транспорту поки не оголошували.

Так склалося: відомий одеський узвіз, який плавно переходить в вулицю Софіївську, зазвичай малолюдний. А от транспорт тут курсує досить активно.

Час не стоїть на місці, і історичний узвіз вже прикрасили (як кому, звісно) новобудови, які «виросли» на Приморській, будівництво яких не припинялось і під час війни. Тому якщо ви давно тут не були, то багато чого можете і не впізнати.

До речі, на узвозі зараз ремонтується й один зі старих будинків…

Як сьогодні, ще до чергового ремонту виглядає старий узвіз ― дивіться на наших фото.

Фото і скріншот авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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