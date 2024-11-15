Одеський узвіз Віталія Блажка: в очікуванні чергового ремонту

Тендер на будівництво нової дренажної системи на узвозі Віталія Блажка, як повідомляло «Одеське життя» виграла компанія «Ростдорбуд». Ціна питання ― майже 38 млн грн.

Нагадаємо, ще до війни узвіз капітально ремонтували. Потім виявилось: є проблеми ― просідають трамвайні рейки (тому тут курсує тільки трамвай сьомого маршруту і тільки одинарні вагони), з’явилися тріщини на проїжджій частині..

Підпірна стінка вже побудована, тож на спуску необхідно облаштувати дренажні системи, щоб відвести воду.

Договір щодо проведення робіт уклало Управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Тож ось-ось ми маємо стати свідками демонтажу трамвайних колій. Прийдеться попрощатися з трамваєм сьомого маршруту.

Трамваї поки що курсують, авто та маршрутні таксі ― теж. Офіційно дату закриття руху транспорту поки не оголошували.

Так склалося: відомий одеський узвіз, який плавно переходить в вулицю Софіївську, зазвичай малолюдний. А от транспорт тут курсує досить активно.

Час не стоїть на місці, і історичний узвіз вже прикрасили (як кому, звісно) новобудови, які «виросли» на Приморській, будівництво яких не припинялось і під час війни. Тому якщо ви давно тут не були, то багато чого можете і не впізнати.

До речі, на узвозі зараз ремонтується й один зі старих будинків…

Як сьогодні, ще до чергового ремонту виглядає старий узвіз ― дивіться на наших фото.

Фото і скріншот авторки

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