Удар балістикою по Одеській області: росія вбила ще чотирьох людей

Унаслідок атаки Одеської області балістичними ракетами ввечері, 10 жовтня, загинули 4 людини, серед яких підліток. Рятувальники діставали людей з-під уламків будівлі, багато хто у важкому стані.
Про це вранці 11 жовтня повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Повітряна тривога була оголошена о 22:32. Моніторингові канали попередили про загрозу запуску балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. І лише через три хвилини пролунав вибух.
Унаслідок атаки в Одеському районі сталася руйнація двоповерхової будівлі, де жили й працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.
Рятувальники врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець і 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
10 осіб дістали поранення і травми, дев’ять постраждалих госпіталізовано. Чотири людини у важкому стані.
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.
Напередодні, 9 жовтня 2024 року, російські окупанти вкотре обстріляли Одеський район, унаслідок чого загинуло вісім осіб. Сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби.
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