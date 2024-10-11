Удар балістикою по Одеській області: росія вбила ще чотирьох людей

Про це вранці 11 жовтня повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряна тривога була оголошена о 22:32. Моніторингові канали попередили про загрозу запуску балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. І лише через три хвилини пролунав вибух.

Унаслідок атаки в Одеському районі сталася руйнація двоповерхової будівлі, де жили й працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Рятувальники врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець і 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 осіб дістали поранення і травми, дев’ять постраждалих госпіталізовано. Чотири людини у важкому стані.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Напередодні, 9 жовтня 2024 року, російські окупанти вкотре обстріляли Одеський район, унаслідок чого загинуло вісім осіб. Сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби.

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