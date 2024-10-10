День жалоби на Одещині 11 жовтня: ворог обстріляв порти, загинули люди

У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району у середу, 9 жовтня, на п’ятницю, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули восьмеро людей. 11 жовтня, в області оголошено день жалоби.
Відомо, що російська загарбники вдарили балістичною ракетою по портах. Ворог вбив вісім осіб, ще 11 — отримали поранення.
Під обстріл потрапив і контейнеровоз, на борту якого було 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
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