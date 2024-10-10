Потужні вибухи в Одесі: місто обстріляли баллістикою

Повітряна тривога була оголошена о 22:32. Моніторингові канали попередили про загрозу запуску балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. І лише через три хвилини пролунав вибух.

Деякі телеграм-канали писали про два вибухи, але швидше за все була одна балістична ракета з касетною бойовою частиною. Вона містить безліч дрібніших суббоєприпасів, тому когла вони спрацьовують, також чути нові вибухи.

Точніша інформація з’явиться пізніше, в офіційних повідомленнях. Поки що місце прильоту невідоме. Чи постраждали люди і чи є руйнування, поки що теж невідомо.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб вчасно та об’єктивно інформувати своїх читачів про те, що відбувається.