Новини Одеси та Одеської області

Потужні вибухи в Одесі: місто обстріляли баллістикою

Потужні вибухи в Одесі: місто обстріляли баллістикою

Пізнього вечора 10 жовтня 2024 року в Одесі знову чутно вибухи – російські агресори запустили балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Ворог обстрілює місто майже щодня.

Повітряна тривога була оголошена о 22:32. Моніторингові канали попередили про загрозу запуску балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. І лише через три хвилини пролунав вибух.

Деякі телеграм-канали писали про два вибухи, але швидше за все була одна балістична ракета з касетною бойовою частиною. Вона містить безліч дрібніших суббоєприпасів, тому когла вони спрацьовують, також чути нові вибухи.

Точніша інформація з’явиться пізніше, в офіційних повідомленнях. Поки що місце прильоту невідоме. Чи постраждали люди і чи є руйнування, поки що теж невідомо.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб вчасно та об’єктивно інформувати своїх читачів про те, що відбувається.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk