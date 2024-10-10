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Росіяни вдарили по порту Одеської області: пошкоджено іноземне судно, є загиблі та постраждалі

Росіяни вдарили по порту Одеської області: пошкоджено іноземне судно, є загиблі та постраждалі

Увечері 9 жовтня російські окупанти знову атакували балістикою портову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши цивільне судно під прапором Панами. П’ятеро людей загинули, ще семеро дістали важкі поранення.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, під час вчорашньої ракетної атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз «Shui Spirit».

«Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні», – наголосив Кулеба.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість поранених унаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб. Семеро людей у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Зазначається, що всі постраждалі – українці.

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Нагадаємо, під час ракетної атаки в ніч із 5 на 6 жовтня в морському порту «Південний» ушкоджень зазнало цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Увечері 7 жовтня ворог черговий раз атакував балістикою портову інфраструктуру Одеси. Постраждав суховантаж “Optima”, загинув українець.

 

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