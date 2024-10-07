Балістична ракета пошкодила цивільне судно в порту Одеської області (фото)

Пошкоджень зазнало цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке під час атаки в ніч із 5 на 6 жовтня перебувало поблизу одного з причалів у морському порту “Південний”.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України
Уточнюється, що на борту перебувало близько 6 тисяч тонн української кукурудзи, яка вже наступного ранку мала вирушити до Італії. Балістична ракета влучила просто у відкритий трюм судна.
На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.
Країна-агресор, як і раніше, заявила про знищення військового вантажу.
«Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 6 жовтня 2024 року, ворог атакував Одесу ударними дронами, а під ранок – двома балістичними ракетами.
Унаслідок атакиатаки виникла пожежа в складської будівлі. Через падіння уламків «шахеду» спалахнули вантажівка та сміття. Постраждав охоронець – його госпіталізували у тяжкому стані. Уламками також було пошкоджено газовий трубопровід, але витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС.