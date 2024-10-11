Удар баллистикой по Одесской области: россия убила еще четырех человек

Об этом утром 11 октября сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Воздушная тревога была объявлена в 22:32. Мониторинговые каналы предупредили об угрозе запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. И спустя всего три минуты раздался взрыв.

В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

Спасатели спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Накануне, 9 октября 2024 года, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. Сегодня в Одесской области объявлен день траура.

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