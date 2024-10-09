Удар «шахедами» по Чорноморську: який вигляд мають квартири постраждалих городян (фоторепортаж)

Як повідомлялося, цієї ночі росія в черговий раз атакувала місто Чорноморськ Одеської області ударними дронами типу «шахед». В результаті пошкоджено житловий дев’ятиповерхівку та медустанову. Травмовано 5 осіб.

За інформацією військових, цієї ночі протиповітряною обороною півдня України було збито 16 ударних безпілотників.

У Чорноморську побував фотокореспондент «Одеського життя» та зобразив, як виглядають квартири місцевих жителів після нічної атаки:

Нагадаємо, вночі 8 жовтня росіяни також направили свої бойові безпілотники на Одеський район. Один із збитих «шахедів» влучив до 16-поверхового житлового будинку в Чорноморську. Тоді також обійшлося без жертв, але дуже постраждали три квартири.

А в ніч на 6 жовтня 2024 року «шахеди» атакували Одесу, зокрема Хаджибеївський район, пошкодивши складські приміщення та тяжко поранивши охоронця.