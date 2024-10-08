Росіяни вдарили ракетою по цивільному судну в Одесі: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російські терористи намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору: за останні кілька днів це вже друга атака цивільного судна в портах Одеської області.

Учора, 7 жовтня, балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще п’ятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня тяжкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що в одеському порту постраждало судно Optima.

«Тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Однак за кілька годин стало мішенню країна-агресора. За два дні ворог пошкодив два судна, які мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування і перешкоджання роботі Українського морського коридору», – заявив віцепрем’єр-міністр.

За словами Олексія Кулеби, агресор намагається знову зруйнувати судноплавство в Чорному морі та підірвати українські зусилля із забезпечення продовольчої безпеки.

«Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, і занепокоєння в міжнародних відносинах», – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, український морський коридор створили після одностороннього виходу російської федерації із зернових угод. Наразі порти Великої Одеси та Дунаю забезпечують 93% експорту продукції українських аграріїв. При цьому росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи в порти України.