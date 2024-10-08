Росіяни вдарили ракетою по цивільному судну в Одесі: є загиблий і постраждалі

Увечері 7 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Одесу балістикою. Метою агресора стала портова інфраструктура, постраждав суховантаж Optima. Загинув українець.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Російські терористи намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору: за останні кілька днів це вже друга атака цивільного судна в портах Одеської області.
Учора, 7 жовтня, балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, співробітник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Ще п’ятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня тяжкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що в одеському порту постраждало судно Optima.
«Тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Однак за кілька годин стало мішенню країна-агресора. За два дні ворог пошкодив два судна, які мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування і перешкоджання роботі Українського морського коридору», – заявив віцепрем’єр-міністр.
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За словами Олексія Кулеби, агресор намагається знову зруйнувати судноплавство в Чорному морі та підірвати українські зусилля із забезпечення продовольчої безпеки.
«Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, і занепокоєння в міжнародних відносинах», – додав віцепрем’єр.
Нагадаємо, український морський коридор створили після одностороннього виходу російської федерації із зернових угод. Наразі порти Великої Одеси та Дунаю забезпечують 93% експорту продукції українських аграріїв. При цьому росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи в порти України.