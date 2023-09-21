Одеситів почули? У мерії виділять понад 100 мільйонів на закупівлю безпілотників

Міська влада планує закупити безпілотні летальні апарати та моноокуляри на 102 млн грн.Таке рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Виконавчого комітету міськради.

Гроші планують виділити за рахунок перерозподілу коштів із інших міських програм.

Як повідомили у мерії, гроші надійдуть уже цього місяця.

Нагадаємо, вже третій тиждень поспіль небайдужі одесити виходять на мирні протести біля стін міської ради та спрямують кошти на допомогу армії.

Одесити закликають зупинити реконструкцію Київського райсуду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень, вимагаючи замість помпезних проектів спрямувати кошти на оборону та ЗСУ.

Також волонтери підготували відкрите звернення до влади країни. Вони вимагають змінити бюджет цього та наступного року, щоб перенаправити гроші на оборону.

Директор одеського БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова заявила, що пікетуватиме мерію щодня, доки вимоги волонтерів та громадських працівників не будуть виконані.