Ремонт будівлі одеського суду за 106 мільйонів: скандальний тендер прокоментували у мерії

Заступник Одеського міського голови Олександр Філатов прокоментував скандальний тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду по вулиці Варненській, 3В на суму 106 млн грн. Відповідь чиновника опублікована сьогодні, 27 серпня, на сайті мерії.

Нагадаємо, на початку серпня на майданчику держзакупівель Prozorro з’явився тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси із прибудовою додаткових приміщень. Замовником реконструкції будівлі суду було вказано управління капітального будівництва Одеської міської ради. Очікувану вартість робіт оцінили у 106,2 млн. грн.

За словами Філатова, на ремонт суду виділено не 106 млн, а 10 млн грн. А 106 млн грн – це вартість всього проекту, започаткованого ще до війни, з кількома складовими, більшість із яких зараз «не на часі» і не планується до реалізації.

10 млн грн нібито підуть виключно на прибудову приміщення Київського райсуду для перебування затриманих правоохоронців, які їх супроводжують.

«Наголошую: кошти спрямовуються НЕ ДЛЯ СУДДІВ чи покращення умов їх роботи. А для громадян, по яким ще не винесено вирок, та правоохоронців, які їх супроводжують.

По-друге, вартість квадратного метру будівництва цього приміщення – близько 690 дол. за кв. Звертаю увагу: це адмінбудівля з особливими вимогами та ДБН»,

– сказано у тексті коментаря.

Також заступник мера Одеси відповідає на запитання, чому зараз потрібен цей проект і чому зібралися реконструювати саме Київський суд.

«Тому що саме в цьому суді в Одесі встановлюється переважно більша частина запобіжних заходів на вимогу більшості правоохоронних органів та військових.

Щоденно це близько сотні справ і, відповідно, щоденно через цей суд проходить кілька сот ще не осуджених громадян!

Київський райсуд – найзавантаженіший суд в Україні (40 тисяч справ та матеріалів щорічно, з яких 20 тисяч – досудових).

Проте це НАЙМЕНШИЙ за площею районний суд в Одесі. Особливо наголошую: цей суд під час війни працює зі спеціальними службами та військовими, для яких необхідні взагалі особливі умови з погляду безпеки!»,

– зазначає Філатов.

Також він наголошує, що лише за останній місяць для задоволення потреб армії було проведено дві позачергові сесії Одеської міської ради, а загальний обсяг коштів, виділених на армію, становить близько півмільярда гривень, і це – додатково до тих коштів, які було виділено раніше.

«Бюджет міста орієнтований на потреби нашої армії. Безумовно, певна його частина витрачається на підтримання нормальної життєдіяльності одеситів. А вищевказані 10 млн грн потрапляють в ОБИДВІ категорії!

Ще раз зазначу, що саме у цьому суді розглядаються справи військовослужбовців. І, до речі, останні резонансні розслідування та обшуки у справах ухилення від військової служби заволодіння військовим майном, гуманітарною допомогою, зловживань під час здійснення призову, порушень з боку працівників військкомату та лікарських комісій тощо є наслідком роботи саме Київського районного суду! А під час війни це надзвичайно важлива діяльність. І вона потребує належних умов.

Тому, на мою особисту думку, маніпуляція з приводу начебто недостатньої допомоги військовим з боку виконавчої влади є передвісником виборів, про які зараз багато говориться в країні»,

– резюмує чиновник.

Читайте також: Одеська волонтер вимагає скасувати ремонт будівлі суду за шалені гроші.

Фото з Телеграм-каналу «Одеса Офіційно»