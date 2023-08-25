Тендер на реконструкцію суду в Одесі за величезні гроші не хочуть скасовувати: подробиці 

Скандал навколо тендера на 106 мільйонів гривень, які мають виділити на реконструкцію Київського райсуду Одеси, ніяк не вщухне. Бюджетна комісія тендер не скасовувала. Уся надія була на депутатів міської ради.

Сьогодні, 25 серпня відбулося засідання бюджетної комісії Одеської міськради. Серед розглянутих питань було виділення коштів у сумі 106 млн грн на реконструкцію Київського районного суду Одеси. До будівлі суду мають пристроїти приміщення. Кожен квадратний метр цієї прибудови коштуватиме 1700 доларів США, повідомляє “Думська”.

Бюджетна комісія не змогла скасувати фінансування ремонтних робіт будівлі. За скасування фінансування проголосували троє членів комісії (двоє від “ЄС” і один від “Слуга народу”), а ще двоє утримались (від партії “Довіряй ділам”).

Але скасувати такі дороговартісні роботи під час війни могли депутати Одеської міськради. Однак на сесії, яка розпочалася після засідання бюджетної комісії, депутати провалили голосування.

Одразу кілька депутатських фракцій підготували звернення до мера з вимогою не допустити такі трати з бюджету на роботи з реконструкції будівлі, які недоцільно витрачати під час війни в країні.

Нагадаємо, що одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обіцяла щодня ходити на поодинокий пікет, якщо даний тендер місцева влада не скасує. Адже зараз усі мають працювати на перемогу, а не оголошувати тендери на ремонти доріг, стадіонів і закупівлю лампочок на мільйони гривень.

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