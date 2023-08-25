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В Одесі планують реставрувати один з театрів

В Одесі планують реставрувати один з театрів

В Одесі оголошено тендер на реставраційні роботи в Театрі юного глядача. Сума тендеру — майже 32 млн грн. 

Інформація про тендер розміщена на сайті держзакупівель Prozorro.

Як стало відомо з інформації на сайті, замовником робіт виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.

Тендер на ремонт ТЮЗа

У театрі планують потинькувати та пофарбувати фасад театру, підсилити віконні та дверні отвори, реставрувати ліпний декор та інші деталі. Також планується відновити покрівлю та водостічну систему.

Торги відбудуться 31 серпня.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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