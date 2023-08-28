Одеські волонтери вимагають припинити витрачати гроші на суди та театри: подробиці

За підсумками сьогоднішнього пікету біля одеської мерії волонтери підготували відкрите звернення до влади країни. Вони вимагають змінити бюджет цього року та наступного, щоб перенаправити гроші на оборону.

Текст звернення опублікувала на своїй сторінці Фейсбук Катерина Ножевнікова, директор благодійного фонду “Корпорація монстрів”, ініціатор пікету.

Чим обурені волонтери

За словами волонтерів, якщо не переглянути витрати бюджетів усіх рівнів і не встановити контроль, є ризики, що “Україна програє війну через різницю економічних та фінансових потенціалів”.

Волонтери нагадали владі дивні закупівлі за рахунок бюджету овочерізок, барабанів, реконструкцію доріг третьорядного значення в Карпатах, розв’язку в Києві, перекладку бруківки, ремонт стадіонів та вокзалів за 40 км від лінії фронту, благоустрій з фонтанами, закупівлю космічної вартості офісних крісел держкорпораціями цінами 17 грн за яйце та 50 грн за кілограм картоплі тощо. – таких випадків налічуються тисячі по всій Україні.

“У місті Одеса та Одеській області одними із сотень прикладів такого мародерства, цинічного використання коштів з метою дерибану витрат наближеними до влади виконавцями робіт реконструкція приміщення Київського райсуду (за 106 мільйонів гривень, кошти міського бюджету м. Одеси) та ремонт Театру юного глядача на вулиці Грецькій, 48А (за 31 млн. грн., кошти обласного бюджету)”, – йдеться у зверненні.

Волонтери порахували: один поточний ремонт такого театру – це дві тисячі FPV дронів для ЗСУ. Сто шість мільйонів на ремонт суду – це двісті дванадцять тисяч турнікетів, що кровоспинно, без яких прямо зараз, щодня помирають десятки, сотні бійців.

Держава під контролем громадськості має залишити критичні витрати на енергетику, охорону здоров’я, освіту, критичну інфраструктуру, транспорт, підтримку функціонування економіки, пенсійні виплати пересічним пенсіонерам, а решту ресурсу спрямувати на оборону.

Які вимоги

Волонтери та громадські діячі вимагають від влади консолідувати всі ресурси держави, насамперед фінансові, заради Перемоги.

Від Президента України та Кабінету міністрів вимагають негайно переглянути та ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, до Закону про бюджет на 2023 рік та до Бюджетної декларації, проекту Закону про державний бюджет на 2024 рік з метою визначення пріоритетних витрат на критичні потреби українського народу

“Зокрема, на закупівлю зброї та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та службовцям Сил Оборони, щодо якого є сигнали затримок у виплатах, виплат не в повному обсязі, корупції з виплатами”, – йдеться у повідомленні.

Від депутатів місцевих рад – терміново спрямувати не критичні витрати бюджетів органів місцевого самоврядування на потреби сил оборони у межах норм чинного Бюджетного кодексу.

Запровадити механізми громадського контролю за витратами та закупівлями Сил Оборони. Це стосується видатків на забезпечення у всіх командувань, угруповань, бригад та батальйонів ЗСУ.

Що буде реалізовано у вичерпному забезпеченні всім необхідним від пересічного бійця до медичної роти, від командувань та штабів – до окопу, із забезпеченням якості та ефективності використання бюджетних коштів на всіх етапах

Результатом має стати повернення довіри до закупівель та постачань у Силах оборони.

Від місцевої влади, рад органів місцевого самоврядування по всій країні волонтери вимагають відмінити поточні тендери та зупинити витрати на некритичні статті. А бюджет на 2024 рік плануватиме з чіткою пріоритетністю критичних витрат.

Від усіх ОВА, органів місцевого самоврядування, місцевих рад усіх регіонів України – скасувати поточні тендери та зупинити витрати на некритичні статті, за всіма регіональними та бюджетними програмами, та планувати бюджет на 2024 рік з чіткою пріоритетністю критичних витрат з метою вичерпного задоволення потреб ЗСУ та Сил оборони.

Нагадаємо, управління капбудівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію Київського районного суду на вулиці Варненській, 3а. Реконструкцію оцінили у 106,2 мільйонів гривень.

В Одеській міськраді зазначили, що така ціна це вартість всього проекту, а на ремонт виділили 10 млн грн, які підуть виключно на прибудову приміщення для перебування затриманих правоохоронців, які їх супроводжують.