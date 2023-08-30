В скандальному тендері з ремонту будівлі райсуду оголошено переможця: хто отримає 106 млн грн?

Незважаючи на протести волонтерів, мітинг та скандал навколо тендеру щодо ремонту бубівлі Київського районного суду Одеси на 106 млн 245 тисяч гривень, торги відбулися і визначено переможця.

Згідно з інформацією в системі Рrozorro, 30 серпня 2023 року було оголошено переможця конкурсу. Ним стала компанія «Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач», яка, до того ж, була єдиним учасником тендеру на 106 з лишком мільйонів гривень.

Хоча 28 серпня відбувся біля Одеької іської ради, активно виступили проти тендеру волонтери напередодні торгів, заступник Одеського міського голови Олександр Філатов прокоментував скандальний тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду по вулиці Варненській, 3В і стало зрозуміло, що ремонт відбудеться!

«Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач» – досвідчений підрядник робіт як для мерії, так і для обладміністрації. Цього року вона вже виграла тендери майже на 50 мільйонів. У минулому — трохи більше 20 млн. А ось довоєнний 2021 рік приніс їй майже 100 млн бюджетних гривень. З 2015 року (початок роботи Prozorro) фірма брала участь у 83 тендерах.

Засновник, кінцевий бенефіціар та власник трьох чвертей акцій – Олександр Фрідман.

Зокрема, на Варненській, 3-В «Одесголовпостач» має реконструювати існуючу будівлю (колишнього дитсадка), провести земляні роботи, посилити фундамент, стіни, колони та перекриття. Побудувати монолітні пояси та сходи. Ну і по дрібниці: облаштувати світлові приямки та сходи у підвал.

Міськрада вже виділила 2 мільйони, очевидно, на проектування. У додатку до бюджету наголошується, що на 1,5 мільйона роботи навіть виконано.

Нагадаємо, щоп’ятьом особам, в тому числі колишньому міському голові Одеси, повідомили про підозру у незаконному заволодінні одеським міжнародним аеропортом та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Фото: Prozorro