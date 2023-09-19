На честь талановитого одесита, що загинув на війні, учням одного з ліцеїв Одеси встановили іменну стипендію

В пам’ять про загиблого на російсько-українській війні одеського винахідника Бориса Чубіна, в Одеському ліцеї “Приморський” встановлять іменну стипендію для талановитих учнів навчального закладу.

В пам’ять про загиблого воїна сьогодні, 19 вересня 2023 року, о 12:00 на будівлі Одеського ліцею “Приморський” (просп. Гагаріна, 14) буде встановлено пам’ятну дошку, повідомляє інтернет-видання “Інтент”.

Ще навчаючись у цьому навчальному закладі, Борис Чубін став 7-разовим чемпіоном України з соціальних інновацій і виграв престижні змагання Малої Академії наук України, “Інноваційний прорив”, Sage, Intel.

Він розробив пристрій iHelp – помічник для людей з вадами зору, додаток для садівників та концептуальний проєкт соціальної мережі для незрячих людей.

Мати Бориса Тетяна Чубіна вирішила заснувати стипендію на честь загиблого сина, яка вже з цього року буде щорічну вручатися талановитим учням ліцею.

За словами Тетяни Чубіної, вона це робить задля підтримки талановитих дітей. Це не обов’язково мають бути відмінники, але це будуть діти, які рухають світ уперед, роблячи його кращим.

Для мене важливо, на власному прикладі показати тисячам матерів України, які сьогодні прощаються зі своїми синами, що ми не повинні зупинятися і сумувати. Кожен з нас має досвід виховання та підтримки своєї дитини, і ми повинні передати це далі та допомагати іншим. Я не можу боротися за наш народ і нашу землю, як це робив мій син зі зброєю в руках на передовій, для цього потрібна мужність і героїзм. Але я можу зробити це по-іншому, мотивуючи талановитих дітей, змінити світ на краще, —

повідомила Тетяна Чубіна.

Борис Чубін закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин з відзнакою. Підтвердив свою кваліфікацію в одному із закордонних університетів. Також стажувався в берлінському університеті ім. Гумбольдта. Написав наукову роботу в дюссельдорфському університеті ім. Генріка Гессе. Борис був учасником Європейського Форуму в Брюсселі.

Нагадаємо, загинув Борис Чубін 30 серпня 2023 року, на Авдіївському напрямку, захищаючи українців від російських окупантів.

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Фото з Facebook-сторінки Тетяни Чубіної.