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Під Бахмутом загинув “бог війни” з Одеси із позивним “Фарш”

Під Бахмутом загинув “бог війни” з Одеси із позивним “Фарш”

На Бахмутському напрямку загинув захисник з Одеси – воїн 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил із позивним “Фаршем”. Олександру було 30 років.

Про загибель героя повідомили близькі та побратими.

“На фото, яке зробила подруга Яра, “Фарш” виглядає як Бог війни. Він таким і був. Тому, коли кажуть, що ця війна торкнеться всіх, це правда. Титани, якими б вони не здавалися вічними у своїй силі, також гинуть” . На їхнє місце мають приходити інші. Честь”, – написала українська захисниця Марина Мірзаєва.

 

“Фарш. Герой. Легенда 1-го штурмового, 3-ї ОШБр та ЗСУ. Побачимося, друг. Пам’ятаємо! Помстимося”, – написав командир 2-го батальйону бригади Дмитро Кухарчук у своєму Telegram-каналі.

Дружина воїна розповіла, що він загинув 12 вересня. У нього залишилися маленька дочка і батьки.

Відомо, що воїн подався захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Перший свій бій прийняв на Київщині у селі Мощун. Чоловік воював на Київському, Херсонському, Запорізькому напрямках. У третій бригаді його називали “королем штурмів”.

Місяць тому Олександр дав інтерв’ю, в якому багато розповів про війну та свої плани після перемоги.

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