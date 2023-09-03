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Винахідник із Одеси загинув під Авдіївкою на Донбасі

Винахідник із Одеси загинув під Авдіївкою на Донбасі

До завершення війни ще дуже багато часу і скорботний список втрат у лавах наших захисників продовжує поповнюватися. Так, біля Авдіївки Донецької області, під час виконання бойового завдання загинув 24-річний винахідник із Одеси, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Борис Чубін.

До війни Борис навчався у Києві, 2021 року закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Як розповіли на сторінці навчального закладу у Facebook, Борис Чубін став одним із перших магістрів освітньо-професійної програми European Business Law за програмою подвійного дипломування у рамках співпраці між КНУ та литовським вишом KSU Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Вільнюс).

Крім того, хлопець знав кілька іноземних мов, захоплювався винахідництвом. Ще підлітком він почав розробляти прилади для людей з вадами зору, а пізніше створив спеціальну соціальну мережу для незрячих. Завдяки цій розробці він став переможцем у всеукраїнському конкурсі «Інноваційний прорив-2013».

Борис також розробив програму для смартфонів Garden club, яка допомагала садівникам орієнтуватися, як і коли необхідно висаджувати різні рослини.

«Дивлюсь на цю світлину і навіть звично Борькою не можу назвати…
Борис. Славний у боротьбі. Чоловік. Воїн. Герой.
А все-таки наш впертий хлопчик. Наш, одеський, пацан. Розумний, освічений, красивий. Доброволець»,

– розповіла про загиблого бійця голова департаменту освіти одеської мерії Олена Буйневич.

Про дату похорону повідомлять додатково.

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Джерело: Суспiльне Одеса

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