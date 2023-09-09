Двоє захисників з однієї громади на Одещині повернулися додому “на щиті”

В останню путь проведуть двох захисників, які віддали життя за Україну — Дмитра Ступницького та Андрія Каліна, мешканців Ананьївської громади.
Про це повідомили в Ананьївській міській тергромаді.
Горе у родину Ступницьких із Новогеоргіїівки прийшло 5 вересня 2023 року.
Саме в цей день поблизу населеного пункту Пречистівка Волноваського району, що на Донеччині, загинув Дмитро Ступницький. Він був військовослужбовцем самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини ЗСУ.
Дмитра призвали на службу у вересні 2021 року, під час служби виявляв особисту мужність та відвагу. У червні цього року хлопцеві виповнився лише 21 рік.
Також прийшла біда в сім’ю Каліних з м. Ананьєва.
Андрій Калін Він став на захист Вітчизни у березні 2022 року, був танкістом.
А у вересні 2022 року родина втратила з ним зв’язок. Саме тоді Андрій брав участь у важких боях на Херсонщині.
Ще рік тому, саме у вересні, мати розпочала пошуки свого зниклого сина. У серці матері рік жила надія, що син живий. Тривали ДНК-експертизи, але настало остаточне підтвердження, що Андрій повертається “на щиті”.
Він загинув 16 вересня 2022 року під населеним пунктом Правдине Херсонської області. 3 вересня Андрію мав виповнитися 31 рік. У нього залишилася маленька дочка, мати та дружина.
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