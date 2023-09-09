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Двоє захисників з однієї громади на Одещині повернулися додому “на щиті”

Двоє захисників з однієї громади на Одещині повернулися додому “на щиті”

В останню путь проведуть двох захисників, які віддали життя за Україну — Дмитра Ступницького та Андрія Каліна, мешканців Ананьївської громади.

Про це повідомили в Ананьївській міській тергромаді.

Горе у родину Ступницьких із Новогеоргіїівки прийшло 5 вересня 2023 року.

Дмитро Ступницький

Саме в цей день поблизу населеного пункту Пречистівка Волноваського району, що на Донеччині, загинув Дмитро Ступницький. Він  був військовослужбовцем самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини ЗСУ.

Дмитра призвали на службу у вересні 2021 року, під час служби виявляв особисту мужність та відвагу. У червні цього року хлопцеві виповнився лише 21 рік.

Також прийшла біда в сім’ю Каліних з м. Ананьєва.

Андрій Калін

Андрій Калін Він став на захист Вітчизни у березні 2022 року, був танкістом.

А у вересні 2022 року родина втратила з ним зв’язок. Саме тоді Андрій брав участь у важких боях на Херсонщині.

Ще рік тому, саме у вересні, мати розпочала пошуки свого зниклого сина. У серці матері рік жила надія, що син живий. Тривали ДНК-експертизи, але настало остаточне підтвердження, що Андрій повертається “на щиті”.

Він загинув 16 вересня 2022 року під населеним пунктом Правдине Херсонської області. 3 вересня Андрію мав виповнитися 31 рік. У нього залишилася маленька дочка, мати та дружина.

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