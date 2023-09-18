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Двоє бійців одеської бригади тероборони загинули на Херсонщині

Двоє бійців одеської бригади тероборони загинули на Херсонщині

Війна ще далека від завершення і Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, захищаючи свою країну від окупантів, під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку загинули двоє бійців 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси молодший сержант Олег Дербенєв та сержант Олександр Китасюк.

Про це повідомили побратими загиблих воїнів на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Китасюк, уродженець села Носиківка Вінницької області, до війни працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві. До лав ЗСУ вступив у грудні 2022 року. Він був водієм-електриком протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Боєць загинув 2 вересня у бою біля села Микільське Херсонської області. Йому було 50 років. У загиблого залишилися дружина, дочка та син.

Загиблий боєць Олександр Китасюк

Олег Дербенєв загинув на Херсонському напрямку під час виконання бойового завдання. Йому було 55 років.

Загиблий воїн Олег Дербенєв

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Фото Суспiльного та з Facebook-сторінки 126-ї окремої бригади територіальної оборони м. Одеса

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