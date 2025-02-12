Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він написав про це в пості у своїй соціальній мережі Truth Social. Цю інформацію підтвердили і в Кремлі.

Трамп заявив, що обидва президенти погодилися розпочати переговорний процес для завершення війни між Росією та Україною у найкоротші терміни. Також він додав, що Зеленському незабаром подзвонять, щоб передати деталі цієї розмови.

І ця телефонна розмова вже відбулася – після дзвінка з Путіним американський лідер спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповів прессекретар українського президента.

Глава Білого дому зазначив, що його діалог з Путіним тривав досить довго та пройшов у продуктивному руслі.

Окрім українського питання, Трамп і Путін торкнулися тем, пов’язаних із ситуацією на Близькому Сході, глобальними енергетичними процесами, розвитком штучного інтелекту, фінансовою стабільністю долара, і інших, питань, які названі не були.

За словами американського президента, в його бесіді з Путіним вони дійшли до спільного бачення необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Трамп вже назвав американців, які увійдуть до переговорної групи: це державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланник Стів Віткофф.

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Президент США висловив впевненість у тому, що їхня місія увінчається успіхом. За словами Трампа, вони з Путіним погодилися негайно розпочати переговори на рівні своїх команд.

«Перше, що ми зробимо, – це зателефонуємо Володимиру Зеленському, щоб поінформувати його про результати діалогу, і я зараз цим займусь», – заявив Трамп.

Керівники Америки і Росії спілкувалися близько півтори години.

Прокоментував заяву Трампа і прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він сказав, що Путін запросив Трампа до Москви і сказав, що для миру потрібно усунути корінні причини конфлікту в Україні. Заяву Пєскова опублікувало російське пропагандистське агентство «РИА Новости».

Раніше “Одеське Життя” писало про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, в якому він розповів, як його намагалися вбити і про умови припинення війни в Україні.

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