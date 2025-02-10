Президент США Дональд Трамп заявив, що планує цього тижня зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поговорити з президентом Росії Путіним. Про це він повідомив на прес-конференції у Вашингтоні в п’ятницю.

Переговори Трампа і Зеленського можуть відбутися у Вашингтоні. Головні теми для зустрічі – українські корисні копалини та завершення великої війни з Росією. За словами президента, Вашингтону потрібно щось взамін тих грошей, які були витрачені на допомогу Україні.

«У них є активи під землею – рідкоземельні елементи, інші речі, але насамперед рідкоземельні. Ми хочемо безпеки для цих ресурсів», – зауважив глава Штатів.

Коментуючи війну в Україні, Трамп заявив, що вважає її жахливою «з людської точки зору». Він знову повідомив про катастрофічні втрати сторін у війні, заявивши, що Росія втратила 800 або 900 тисяч військових вбитими або важко пораненими, а Україна – 700 тисяч.

Уночі над Україною збито 61 безпілотник

У ніч на 10 лютого 2025 року ворог атакував 83 БпЛА різних типів, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Дрони атакували НПЗ у РФ

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод – там спалахнула пожежа.

Російські Telegram-канали писали про роботу ППО в районі міста Слов’янськ-на-Кубані близько першої години ночі. Жителі міста нарахували щонайменше 10 вибухів.

Повідомляють, що один український дрон «збили над містом, уламки впали на технічну надбудову на 19 поверсі будівлі». За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про ситуацію на фронті: Торецьк залишається під контролем ЗСУ

Торецьк Донецької області продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. Фейк про нібито захоплення міста знадобився росіянам, щоб відвернути увагу від власних втрат у Курській області. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Він також зазначив, що в Торецьку давно точаться важкі міські бої, але ні про який контроль росіян над містом не йдеться.

«У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів і медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. У результаті роботи наших операторів БПЛА російські прапори-триколори були знищені разом із «прапороносцями»», – йдеться в повідомленні ТСОУВ “Хортиця”.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 99 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Луч, Піщане, Піщане, Вдале, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Константинополь.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників.

Втрати ворога на ранок 10 лютого

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один зенітний ракетний комплекс «Бук», сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем і пункт управління російських загарбників.

Загалом, за минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб.



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