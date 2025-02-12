Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он написал об этом в посте в своей социальной сети Truth Social. Эту информацию подтвердили и в Кремле.

Трамп заявил, что оба президента согласились начать переговорный процесс для завершения войны между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Также он добавил, что Зеленскому скоро позвонят, чтобы передать детали этого разговора.

И этот телефонный разговор уже состоялся — после созвона с Путиным американский лидер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента.

Глава Белого дома отметил, что его диалог с Путиным длился довольно долго и прошел в продуктивном русле.

Помимо украинского вопроса, Трамп и Путин коснулись тем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, глобальными энергетическими процессами, развитием искусственного интеллекта, финансовой стабильностью доллара, и других, вопросов, которые названы не были.

По словам американского президента, в его беседе с Путиным они пришли к общему видению необходимости как можно скорее прекратить боевые действия в Украине.

Трамп уже назвал американцев, которые войдут в переговорную группу: это государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Волц и специальный посланник Стив Виткофф.

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Президент США выразил уверенность в том, что их миссия увенчается успехом. По словам Трампа, они с Путиным согласились немедленно начать переговоры на уровне своих команд.

«Первое, что мы сделаем, – это позвоним Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о результатах диалога, и я сейчас этим займусь», – заявил Трамп.

Руководители Америки и России общались около полутора часов.

Прокомментировал заявление Трампа и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, Путин пригласил Трампа в Москву и сказал, что для мира надо устранить коренные причины конфликта в Украине. Заявление Пескова опубликовало российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Ранее «Одесская Жизнь» писала про интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказал, как его путались убить и об условиях прекращения войны в Украине.

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