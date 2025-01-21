Під час церемонії вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, подружжя займало місця поруч із визначними політичними фігурами США, включаючи Білла та Гілларі Клінтон. Ця подія стала черговим підтвердженням тісних зв’язків одеситки з американською політичною елітою.

Історія успіху Олександри Ніколаєнко

Історія успіху нашої землячки почалася у 2001 році, коли 18-річна Олександра перемогла у конкурсі “Міс Україна”. Дівчина з Одеси швидко підкорила не лише українську публіку, але й міжнародну спільноту, увійшовши до топ-10 конкурсу “Міс Світу-2001”. Через три роки вона здобула титул “Міс Україна Всесвіт-2004” та представляла нашу країну в Еквадорі.

В той самий час Олександра здобувала ґрунтовну освіту в рідній Одесі: вона отримала дипломи в Одеській державній академії харчових технологій та Одеської національної юридичної академії.

Саме конкурси краси звели Олександру з Дональдом Трампом, який на той час володів конкурсом “Міс Всесвіт”. Їхня співпраця виявилася плідною – за підтримки Трампа одеситка стала президенткою та власницею конкурсу “Міс Україна-Всесвіт”, яким керувала до 2015 року.

Подруга дружини президента США

Доленосна зустріч відбулася, коли Трамп познайомив 26-річну Олександру зі своїм давнім другом та бізнес-партнером, 72-річним Філом Раффіном.

У 2008 році пара відсвяткувала весілля в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, де сам майбутній президент США виступив у ролі шафера. Олександра зблизилася з Меланією Трамп, і за словами Раффіна, жінки стали нерозлучними подругами.

Сьогодні 42-річна Олександра живе в Лас-Вегасі з 88-річним чоловіком, статки якого Forbes оцінює у 2,7 мільярда доларів. Подружжя виховує двох дітей – 14-річного Річарда Вільяма та 11-річну Малену. Ніколаєнко керує власним спа-салоном у готелі Treasure Island, що належить її чоловікові.

В одному з небагатьох інтерв’ю після заміжжя наша землячка назвала себе “мамою та домогосподаркою”. Її чоловік також підтверджує це: “Вона чудова мати і весь час проводить з дітьми”.

Ставлення до російського вторгнення в Україну

Попри свій український бекграунд та зв’язки з американською політичною елітою, Олександра не виступала з публічними заявами щодо російської агресії проти України – ні у 2014 році, ні після початку повномасштабного вторгнення.

Її мовчання на цьому фоні викликало запитання серед українців.

Натомість її чоловік продовжує активно підтримувати Дональда Трампа, зокрема фінансово. За даними Forbes, подружжя пожертвувало 1,5 мільйона доларів на президентську кампанію Трампа у 2020 році. А у квітні 2023 року Раффін направив 2 мільйони доларів на підтримку кандидатури Трампа на виборах 2024 року.

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