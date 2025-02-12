Повне відео інтерв’ю Зеленського для західного видання оприлюднила прес-служба президента. А «Одеське життя» зібрало основні заяви українського лідера.

Про рідкісні ресурси та співпрацю з США

За словами Зеленського, Україна готова обговорювати різні варіанти «угоди» зі США щодо доступу до видобутку цінних мінералів на своїй території, якою зацікавився глава Білого Дому Дональд Трамп, і ключовий принцип полягає лише в тому, щоб це був взаємно вигідний формат.

«Сьогодні ми з цього приводу дуже гнучкі щодо наших партнерів. Я вважаю, що це має бути взаємовигідним. Для нас невигідно те, що відбувається зараз – що Путін захоплює наші території та просто безкоштовно отримує цінні копалини», – відповів Зеленський, зазначивши, що чимало таких територій та шельф Чорного моря вже опинилися під окупацією.

За його словами, це ті «конкретні гроші», які Україна може запропонувати союзникам, які допомагають їй захищатися.

«Ми можемо дати можливість вкладати, інвестувати в них нашим партнерам, насамперед американському бізнесу. Ми можемо разом добувати та розробляти, переробляти. Це робочі місця, це прибутки для американських компаній, для американців, українців, європейців. Ми дуже відкриті. Але про це потрібно предметно говорити», – сказав президент.

Про зупинення фінансування USAID

Щодо призупинення фінансування USAID, то, за словами Зеленського, будь-яка підтримка України сьогодні дуже важлива.

«Ми уважно ставимося до всіх ризиків та викликів, які можуть виникнути через скорочення програм. Але найголовніше – це оборонна підтримка і вона не заморожена. Це є ключовим пріоритетом для України, і я вдячний США за це», – зазначив глава держави.

Щодо енергетичних програм, то Зеленський нагадав, що ці програми підтримує Європа, і тому Україна зможе впоратися.

«Ми вже знайшли альтернативні джерела фінансування. Для нас важливо забезпечити людей електроенергією, зберегти роботу шкіл, лікарень та університетів. Також є питання про ветеранські програми. Я особисто приділяю цьому увагу. Держава знайде ресурси для підтримки ветеранів та реабілітаційних центрів. Якщо США зможуть допомогти через інші канали – ми будемо вдячні, якщо ні – впораємось самі», – сказав він.

Про умови закінчення війни

Як сказав Володимир Зеленський, Україна готова говорити про гіпотетичну угоду чи тимчасове припинення конфлікту, але важливими є серйозні гарантії безпеки. А ідея розміщення європейської збройної місії без серйозних гарантій НАТО, на його думку, не є дієвою.

«Історія показала, що ООНівські війська не завжди є ефективними. Без участі США гарантії безпеки не можуть бути повноцінними. Україна має мати досить потужну армію, і фінансування цього – важливе питання. НАТО – найдешевший варіант, тому що утримання великої армії потребує колосальних ресурсів. Якщо нам не можуть надати достатній військовий контингент, нам доведеться мати армію, рівну російській. Ми готові обговорювати питання фінансування та озброєння нашої армії, включаючи природні копалини як елемент угод зі США. Це була частина наших переговорів і з Трампом, і з Байденом. Україна має бути потужною за столом переговорів. НАТО чи має прийняти нас, чи має бути в Україні фізично», – сказав президент України.

Яким має бути тиск на Путіна

Також глава держави пояснив, яким має бути тиск на Путіна. За його словами, якщо Україна матиме достатньо ресурсів, вона зможе захищати себе без додаткових контингентів.

«Але розміщення європейських військ на території України могло б убезпечити і саму Європу від майбутньої агресії. Європа не повинна обговорювати свою безпеку з Путіним – це її суверенне право. Росія вторглася в Україну, не питаючи дозволу, тому нам не потрібно питати дозволу на розміщення оборонних військ», – підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що санкції – потужний інструмент, але поки європейські та американські компанії залишаються на російському ринку, вони фактично фінансують війну. Крім того, Росія не відчуває повної ізоляції через те, що торгує з Китаєм, Іраном, Індією та отримує компоненти для своїх ракет із Заходу. І тому санкції мають бути більш жорсткими та комплексними.

Про вибори в умовах війни

За словами Зеленського, проведення виборів під час війни – складне питання. Він наголосив, що Україна за демократичні процеси, але вибори мають відбуватися чесно, без ризиків для безпеки. Європа та США готові підтримати у цьому питанні, але ключовий фактор – чи можливо організувати вибори так, щоб вони були безпечними та справедливими. Зараз важлива консолідація суспільства, і вибори не повинні розколювати його.

«Спочатку – перемога, потім – вибори», – вважає український президент.

Як намагалися вбити Зеленського

Окрім іншого, Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії його намагалися вбити. А під час одного із замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента.

За його словами, на початку великої війни до нього надсилали «посильних» – зокрема, представників депутатського корпусу, які «приходили та казали, що «завтра нас окупують, треба бігти».

Також Зеленський зазначив, що із закликами залишити Україну йому дзвонили лідери різних країн.

«Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, усередині нашого Офісу, були інші наші, котрі захищали. Була висадка десанту тощо. Усе це відбувалося. І паралельно із цим були ультиматуми. Вони давили», – сказав він.

В той же час президент сказав, що ніколи не давав згоди на жодні ультиматуми від Росії, які, за його словами, вимагали зради українських національних інтересів.

Що буде з Курською областю

Як розповів Зеленський, Україна не має претензій на російські території, оскільки наша країна не прагне загарбницьких війн.

«Наша мета – звільнення власних земель та забезпечення безпеки для наших громадян. Росія ж має розуміти: її політика агресії може призвести до внутрішніх проблем та втрати контролю над своїми регіонами», – сказав Зеленський.

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