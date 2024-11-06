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Трамп збирається стати “миротворцем” та припинити всі війни

Трамп збирається стати “миротворцем” та припинити всі війни

Дональда Трампа, хоч і не офіційно, визнано переможцем на виборах президента США. У своїй першій промові перед прихильниками у Флориді він заявив, що докладе всіх зусиль, щоб припинити збройні конфлікти у світі.

“Я не маю наміру розпочинати війни, я планую, навпаки, покласти край війнам”, – підкреслив Трамп, звертаючись до виборців у Палм-Біч.

Політик нагадав, що за чотири роки його першого президентського терміну США не розпочали жодної нової війни, якщо не враховувати операцію проти “Ісламської держави”.

Такі заяви лунають від Трампа на тлі його попередніх суперечливих висловлювань щодо міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він публічно схвалював дії Путіна, а пізніше не раз критикував масштабну американську допомогу Києву, наполягаючи на тому, що європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності за підтримку України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах президента США як справжній дипломат.

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