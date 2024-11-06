Дональд Трамп перемагає: він обіцяв завершити війну в Україні «за 24 години»

За даними видання The Hill, республіканець забезпечив собі достатню кількість голосів, хоча підрахунки ще тривають.

Про перемогу Трампа на виборах заявив телеканал Fox, який традиційно підтримує республіканців. За підрахунками телеканалу, Трамп перемагає у важливому «хиткому» штаті Пенсильванія, він також переміг у Вісконсині.

Сам Дональд Трамп уже заявив, що він став 47-м президентом США за результатами виборів.

Під час свого нічного виступу, який транслювали ЗМІ, він сказав:

Ми змогли подолати всі перешкоди і подивіться, що сталося. Це політична перемога, якої ще не бачив народ Сполучених Штатів. Ось вам 45-й і 47-й президент США стоїть перед вами… Я дуже задоволений абсолютним результатом голосування. Ми ніколи не відчували стільки любові, а зараз ми відчуваємо.

Довідка ОЖ

Дональд Трамп – 45-й президент США (2017-2021 роки), політик, підприємець, мільярдер, будівельний магнат, власник мережі готелів і казино. Трамп був єдиним главою держави, проти якого двічі ініціювали процедуру імпічменту. Він перший президент США, який поставав перед судом у кримінальних справах. Проти нього було заведено чотири справи.

Республіканці повертаються

У США разом із президентськими відбуваються вибори в обидві палати Конгресу: Сенат і Палату представників.

Як повідомляють Politico i The New York Times, за результатами проміжних виборів до Сенату США, Республіканська партія повертає собі більшість.

Республіканці також здобули перші успіхи в боротьбі за збереження контролю над Палатою представників, хоча остаточно те, хто матиме більшість у Палаті, може бути невідомим ще кілька днів.

Контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа, йому буде легко проводити свої ініціативи через законодавчий орган.

Однак матиме значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці в Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

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Що Трамп говорив про Україну

Дональд Трамп, який очолював Білий дім з 2016 до 2020 рр., встиг зробити багато заяв щодо України, зокрема про російсько-українську війну.

Ще напередодні повномасштабного вторгнення республіканець Дональд Трамп висловив захоплення російським диктатором путіним, коли той ухвалив рішення про визнання так званих Л/ДНР, назвавши це «геніальним» кроком.

Республіканець тоді заявив, що рішення глави Кремля стало «найсильнішою миротворчою силою».

“Отже, Путін зараз називає великий шматок України «незалежним». Наскільки ж розумно це! Він має намір іти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив”, – сказав Трамп.

Також Трамп стверджував, що обидва президенти, як Зеленський, так і путін, його «поважають», а сам Трамп нібито добре знає як українського, так і російського лідера.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну республіканець у своїх публічних виступах говорив, що великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім.

А на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення «України більше не існує».

Від американського політика неодноразово лунали фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він зможе врегулювати конфлікт «за 24 години», ще до того моменту, як стане президентом після інавгурації.

«Я переконаний, що якщо я виграю, то у нас буде дуже чесна і, по суті, дуже швидка угода».

Однак Трамп ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Хоча натяк був:

«Я б сказав Зеленському: «Досить. Ви маєте укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні, – ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день», – заявляв Трамп.

При цьому на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови путіна щодо миру.

На окрему увагу заслуговують згадки Трампа про роль Сполучених Штатів у підтримці України. Як сам республіканець, так і його союзники були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Києву. Вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря.

Виступаючи перед своїми виборцями сьогодні вночі, Трамп заявив, що за його каденції не буде воєн.

«Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. За чотири роки мого президентства воєн не було. Ми хочемо сильну і потужну армію, яку нам не обов’язково використовувати», – сказав Трамп.