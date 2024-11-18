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Сьогодні відзначають День сержанта Збройних Сил України

Сьогодні відзначають День сержанта Збройних Сил України

18 листопада в Україні щорічно відзначають День сержанта Збройних Сил. Це свято було запроваджене з метою вшанування ролі сержантського складу у забезпеченні боєздатності армії та підготовці військовослужбовців.

Свято було встановлено у 2019 році ще за часів тодішнього президента Петра Порошенка і стало ще одним символом реформування та зміцнення Збройних Сил України.

Сержанти є основою військової дисципліни та наставниками для солдатів. Вони відповідають за навчання, згуртованість підрозділів і підтримку морального духу. У сучасних Збройних Силах України сержанти відіграють ключову роль, з адаптації підрозділів до викликів сучасної війни.

У цей день проводять заходи, присвячені професійній підготовці сержантів, а також урочистості на честь тих, хто відзначився у службі. Особливу увагу приділяють військовим, які проявили героїзм на передовій у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

З нагоди свята Міністерство оборони України висловило вдячність сержантам за їхню сумлінну службу, відвагу та відданість народу. Українців закликають долучитися до привітань та підтримки військових у цей день.

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