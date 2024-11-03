«Попереду перших»: інженерні війська України відзначають своє професійне свято

Як з’явився День інженерних військ

Інженерні війська України відзначають своє свято 3 листопада. Це свято було засноване у 1999 році за указом президента Леоніда Кучми з метою відзначити внесок інженерів у безпеку та оборону країни.

За часів незалежності України інженерні війська стали незамінним підрозділом у Збройних силах України, а після початку військової агресії Росії їхня роль суттєво зросла. Завдяки ефективній роботі інженерів забезпечуються оборонні рубежі на передовій, здійснюється розмінування деокупованих територій та створюються переправи для безпечного переміщення військ.

Крім того, в наші дні українські військові інженери пройшли спеціальну підготовку, в тому числі під керівництвом західних партнерів, що дозволяє виконувати свою роботу відповідно до міжнародних стандартів.

Чим займаються інженерні війська

Інженерні війська – це рід спеціальних військ ЗСУ. Підрозділи інженерних військ входять до складу сухопутних військ, військ протиповітряної оборони та військово-морських сил. Ці війська виконують низку найважливіших завдань, серед яких встановлення фортифікацій, мінування та розмінування територій, прокладання переправ, ремонт та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як зазначається у сьогоднішньому вітальному повідомленні Генштабу ЗСУ, захист та підтримка для своїх підрозділів, а також створення перешкод противнику – це вкрай необхідна та небезпечна робота: щодня інженерні війська, часто під щільним ворожим обстрілом, обладнують позиції та райони оборони, знешкоджують мінні поля, облаштовують інженерні загородження та будують переправи. І кожен такий крок – це щит, який рятує життя нашим захисникам та захисникам, і бар’єр, що стримує ворога.

«Мінні поля та невибухові загородження, встановлені інженерними військами, зупиняють противника. Фортифікаційні споруди надійно захищають нашу піхоту, а мости та переправи забезпечують маневреність та логістичну підтримку військ. Опрацювання проходів у загородженнях противника дає можливість нашим військам впевнено наступати. Інженерні війська Сил підтримки ЗСУ щодня підтверджують гасло «Попереду перших» своєю працею, потом і кров’ю!» – сказано у вітальному повідомленні.

Як святкують День інженерних військ

Цього дня військових інженерів України вшановують на офіційних заходах, відзначаючи їх досягнення та нагороджуючи за віддану службу. Під час урочистостей часто проводяться зустрічі з ветеранами та навчальні заходи для обміну досвідом, а також влаштовуються показові виступи інженерів.

І цього дня слід подякувати тим, хто забезпечує та підтримує дії наших військ та рятує життя як військових, так і мирних людей, та побажати їм, щоб по побудованим ними мостам мчали лише мирні потяги, а прокладеними дорогами курсували цивільні автомобілі.