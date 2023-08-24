День Незалежності України: свято непокорених

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Серед його традицій – військовий парад у Києві, фестивалі, концерти. Але вже другий рік поспіль цей день проходить в умовах повномасштабної війни, а через загрозу ракетних атак з боку країни-агресора всі урочистості скасовано. Але українці продовжують героїчну боротьбу за свою свободу, якої вдалося досягти 32 роки тому.

Як Україна стала незалежною

Після розпаду Радянського Союзу республіки, що були у його складі, почали проголошувати свою незалежність. Така доля торкнулася й України.

16 липня 1990 року Верховна Рада РРФСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цього ж дня парламент ухвалив рішення, що День Незалежності України відзначатиметься 16 липня.

17 березня 1991 року було проведено референдум та республіканське опитування на тему того, чи згодні громадяни країни, щоб Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України. Позитивно відповіли 80% опитаних, тому 16 липня 1991 року з’явився у переліку святкових днів унаслідок відповідних змін до Кодексу законів про працю УРСР.

Але через місяць, 18-21 серпня 1991 року, стався «Августовский путч» – спроба позбавити влади президента СРСР Михайла Горбачова і повернути колишній державний лад. Внаслідок цих подій 24 серпня 1991 року було ухвалено «Акт проголошення незалежності України». Це означало припинення існування УРСР та відродження самостійності нашої держави. Влада вважала цю дію необхідною на тлі державного перевороту в СРСР.

1 грудня 1991 року відбувся референдум, де українці підтримали проголошення незалежності. А 20 лютого 1992 року Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності з 16 липня на 24 серпня.

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День незалежності та війна

З того часу щороку 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. Одним із найяскравіших було святкування 30-річчя незалежності у 2021 році.

Але цього року, як і минулого свята, співпало з сумною датою – рівно півроку та півтора року з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російських нацистів із наміром «денацифікувати» та «демілітаризувати» нашу державу.

Нагадаємо, окупанти розраховували «взяти Київ за три дні». Але через шалений опір українців втілити в життя «грандіозні» плани рашистам не довелося: «Друга армія світу» зазнала поразки під Києвом і була змушена відступити з північних областей.

А зараз завдяки діям ЗСУ ситуація на тимчасово окупованих територіях стає для Росії дедалі більш загрозливою.

Минулого року замість звичного урочистого параду українських військ на Хрещатику на показ було виставлено результати та професіоналізму ЗСУ на фронті — десятки знищеної ворожої військової техніки.

Фото: 24 канал, РБК-Україна, Слово i дiло