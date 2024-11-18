Сегодня отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины

Праздник был установлен в 2019 году еще во времена тогдашнего президента Петра Порошенко и стал еще одним символом реформирования и укрепления Вооруженных Сил Украины.

Сержанты являются основой военной дисциплины и наставниками для солдат. Они отвечают за обучение, сплоченность подразделений и поддержание морального духа. В современных Вооруженных Силах Украины сержанты играют ключевую роль, по адаптации подразделений к вызовам современной войны.

В этот день проводят мероприятия, посвященные профессиональной подготовке сержантов, а также торжества в честь тех, кто отличился в службе. Особое внимание уделяют военным, которые проявили героизм на передовой в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

По случаю праздника Министерство обороны Украины выразило благодарность сержантам за их добросовестную службу, отвагу и преданность народу. Украинцев призывают присоединиться к поздравлениям и поддержке военных в этот день.

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