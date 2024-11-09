Денталмобіль на передовій: як військовим лікують зуби під обстрілами

Це не просто допомога військовим, це підтримка, яка дозволяє їм продовжувати боротьбу, незважаючи на зубний біль або хронічні проблеми. Адже дискомфорт або травми щелепи можуть стати фатальними в умовах бою.

Збирали усім світом

Проект «Денталмобіль» — це мобільна стоматологічна клініка на колесах, створена зусиллями благодійного фонду «Форпост України» за підтримки партнерів з Литви. Це авто, переобладнане під повноцінний медичний кабінет, має все, що потрібно для складних стоматологічних маніпуляцій: від автоклавів для стерилізації до пересувного рентгену і навіть кондиціонера. Команда лікарів готова в будь-який момент вирушити на допомогу військовим — туди, де доступ до медичних послуг майже відсутній.

– Цей рентген рятує ситуацію, – пояснює стоматолог Андрій Колісніченко. – Навіть десь у посадці, без зв’язку та постійного живлення, ми можемо виявити проблему і розв’язати її на місці. Це дозволяє бійцям зосередитися на своїх завданнях, не відволікаючись на біль.

Щодня лікарі рятують від болю близько 10 бійців

Лікарі денталмобіля щодня надають лікування від восьми до сімнадцяти людям, рятуючи їх від гострого болю та наслідків поранень. Команда з дев’ятнадцяти лікарів працює, як злагоджений механізм, а два водії-механіки забезпечують безпечне пересування навіть під обстрілами.

Однак найнебезпечніше на Херсонському напрямку. Лікарі не раз потрапляли під обстріли важкої артилерії — і щоразу, рятуючи життя, ризикували власним.

– Коли ми були в п’яти кілометрах від окупантів, шість снарядів прилетіли буквально поруч із нами, – згадує Андрій. – Іншого разу вибухнула поряд з нами важка 120-міліметрова міна. Тоді наш водій отримав контузію. Це не просто робота, це боротьба за те, щоб рятувати наших військових.

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Як військовим отримати допомогу?

Щоб військові могли отримати необхідне лікування, командири підрозділів можуть подати заявку на приїзд мобільної клініки.

У заяві зазначається:

кількість військових, яким потрібна стоматологічна допомога,

контактні дані підрозділу,

час прибуття.

Такою послугою вже скористалися 3650 військових, яким команда «Денталмобіля» надала профільну допомогу.

Ваш донат може врятувати життя

Мобільна клініка працює завдяки благодійним внескам, але потребує постійної підтримки. Розхідні матеріали, паливо, додаткові каски для захисту медиків — усе це є необхідним для стабільної роботи. Наразі проекту потрібні додаткові чотири каски та ресурси на пальне, щоб продовжувати виконувати місію.

Всю додаткову інформацію та реквізити можна зайти на сайті фонду.

Фото – Форпост України

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