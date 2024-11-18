День сержанта ЗСУ та інші свята і події 18 листопада

День сержанта Збройних Сил України

18 листопада українські військові відзначають професійне свято сержантського складу. Запроваджене у 2019 році, воно підкреслює ключову роль сержантів та старшин у розбудові потужної української армії. Саме сержанти є тим хребтом, на якому тримається боєздатність підрозділів. Вони не лише керують малими військовими групами, але й виступають досвідченими наставниками для молодого поповнення, формують здоровий мікроклімат у колективі та підтримують високий рівень дисципліни.

Всесвітній тиждень обізнаності про наркотики

Наприкінці осені світова спільнота зосереджує увагу на проблемі наркозалежності. Цей тиждень насичений просвітницькими заходами: від освітніх лекцій до масштабних інформаційних кампаній. Особливий акцент робиться на роботі з молоддю, їх інформуванні про згубний вплив наркотиків та шляхи запобігання залежності.

Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації

З 2015 року Рада Європи привертає увагу до захисту найменших громадян від різних форм насильства. Особлива увага приділяється небезпекам, які чатують на дітей в інтернеті. Мета дня – стимулювати уряди та громадськість до створення ефективних механізмів захисту дитинства.

Міжнародний день устриць

18 листопада гурмани всього світу святкують день вишуканого морського делікатесу. Історія споживання устриць сягає часів античності: їх цінували в Греції та Римі як символ розкоші. Сьогодні ці молюски перестали бути виключно стравою аристократів і полюбилися багатьом поціновувачам морепродуктів.

День Міккі Мауса

Цього дня у 1928 році світ побачив перший мультфільм зі знаменитим мишеням – “Пароплав Віллі”. Створений генієм Волта Діснея та талантом Аба Айверкса, Міккі став першопрохідцем звукової анімації. З чорно-білого персонажа він перетворився на всесвітньо відомий символ оптимізму та радості, ставши обличчям імперії Disney та незмінним улюбленцем глядачів усіх поколінь.

Історичні події 18 листопада

1626 — в Римі відбулось урочисте освячення собору святого Петра Папою Римським Урбаном VIII.

1775 — Російська імперія переходить на губернський устрій за наказом Катерини II.

1883 — Сполучені Штати запроваджують уніфіковану систему часу, замінивши розрізнений місцевий час.

1918 — народження незалежної Латвії під керівництвом першого прем’єр-міністра Карліса Улманіса.

1928 — світова прем’єра “Пароплавчика Віллі” від Disney – перша поява легендарного Міккі Мауса.

1932 — ЦК КП(б)У видає постанову про посилення хлібозаготівель, що дозволяла конфіскацію півторарічного запасу м’яса у селян.

1935 — дві значущі події: початок Варшавського процесу над членами ОУН та відкриття Монумента Свободи в Ризі.

1978 — трагедія в Гаяні: масове самогубство 909 членів секти “Храм Народів”.

1989 — старт Оксамитової революції в Чехословаччині.

1990 — урочиста інтронізація патріарха УАПЦ Мстислава Скрипника в Софійському соборі Києва.

1991 — початок кривавих подій у Вуковарі.

2005 — США скасовують поправку Джексона-Вейніка щодо України.

2007 — страшна трагедія на шахті Засядька: 101 загиблий гірник внаслідок вибуху метану.

Народились 18 листопада