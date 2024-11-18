День сержанта ЗСУ та інші свята і події 18 листопада

Сьогодні, 18 листопада 2024 року в Україні святкують День сержанта Збройних Сил України. І ще низку свят на подій, як розважальних, так і тих, які привертають увагу до важливих суспільних та медичних проблем.
День сержанта Збройних Сил України
18 листопада українські військові відзначають професійне свято сержантського складу. Запроваджене у 2019 році, воно підкреслює ключову роль сержантів та старшин у розбудові потужної української армії. Саме сержанти є тим хребтом, на якому тримається боєздатність підрозділів. Вони не лише керують малими військовими групами, але й виступають досвідченими наставниками для молодого поповнення, формують здоровий мікроклімат у колективі та підтримують високий рівень дисципліни.
Всесвітній тиждень обізнаності про наркотики
Наприкінці осені світова спільнота зосереджує увагу на проблемі наркозалежності. Цей тиждень насичений просвітницькими заходами: від освітніх лекцій до масштабних інформаційних кампаній. Особливий акцент робиться на роботі з молоддю, їх інформуванні про згубний вплив наркотиків та шляхи запобігання залежності.
Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації
З 2015 року Рада Європи привертає увагу до захисту найменших громадян від різних форм насильства. Особлива увага приділяється небезпекам, які чатують на дітей в інтернеті. Мета дня – стимулювати уряди та громадськість до створення ефективних механізмів захисту дитинства.
Міжнародний день устриць
18 листопада гурмани всього світу святкують день вишуканого морського делікатесу. Історія споживання устриць сягає часів античності: їх цінували в Греції та Римі як символ розкоші. Сьогодні ці молюски перестали бути виключно стравою аристократів і полюбилися багатьом поціновувачам морепродуктів.
День Міккі Мауса
Цього дня у 1928 році світ побачив перший мультфільм зі знаменитим мишеням – “Пароплав Віллі”. Створений генієм Волта Діснея та талантом Аба Айверкса, Міккі став першопрохідцем звукової анімації. З чорно-білого персонажа він перетворився на всесвітньо відомий символ оптимізму та радості, ставши обличчям імперії Disney та незмінним улюбленцем глядачів усіх поколінь.
Історичні події 18 листопада
- 1626 — в Римі відбулось урочисте освячення собору святого Петра Папою Римським Урбаном VIII.
- 1775 — Російська імперія переходить на губернський устрій за наказом Катерини II.
- 1883 — Сполучені Штати запроваджують уніфіковану систему часу, замінивши розрізнений місцевий час.
- 1918 — народження незалежної Латвії під керівництвом першого прем’єр-міністра Карліса Улманіса.
- 1928 — світова прем’єра “Пароплавчика Віллі” від Disney – перша поява легендарного Міккі Мауса.
- 1932 — ЦК КП(б)У видає постанову про посилення хлібозаготівель, що дозволяла конфіскацію півторарічного запасу м’яса у селян.
- 1935 — дві значущі події: початок Варшавського процесу над членами ОУН та відкриття Монумента Свободи в Ризі.
- 1978 — трагедія в Гаяні: масове самогубство 909 членів секти “Храм Народів”.
- 1989 — старт Оксамитової революції в Чехословаччині.
- 1990 — урочиста інтронізація патріарха УАПЦ Мстислава Скрипника в Софійському соборі Києва.
- 1991 — початок кривавих подій у Вуковарі.
- 2005 — США скасовують поправку Джексона-Вейніка щодо України.
- 2007 — страшна трагедія на шахті Засядька: 101 загиблий гірник внаслідок вибуху метану.
Народились 18 листопада
- 1647 — П’єр Бейль, видатний французький мислитель і літератор.
- 1786 — Карл фон Вебер, німецький композитор-віртуоз.
- 1787 — Луї Дагер, французький винахідник фотографії.
- 1828 — Джон Даун, англійський першовідкривач синдрому, названого його ім’ям.
- 1897 — Патрік Блекетт, британський нобелівський лауреат з фізики.
- 1913 — Георгій Майборода, творець українських опер-шедеврів.
- 1927 — Ельдар Рязанов, культовий режисер радянського кіно.
- 1939 — Аманда Лір, знаменита французька виконавиця.
- 1944 — Вольфганг Йооп, засновник світової модної імперії JOOP.
- 1962 — Кірк Гемметт, гітарний віртуоз Metallica.