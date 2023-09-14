Одеська область: у селі з 1400 мешканцями збудують укриття за 44 млн грн

У Маяках Одеського району сільрада замовила укриття на загальну суму 44,3 млн. грн. Тендер опубліковано на порталі державних закупівель Прозорро.
Укриття планують збудувати в селі Йосипівка, де проживає близько 1400 осіб.
Як повідомляють місцеві паблики, укриття збудують у місцевому в ліцеї, де навчається 384 учні.
Тендер провели без торгів, уклавши прямий договір із ТОВ Стані Магнум. Фірма зареєстрована у Доброславі на Куматренко Ольгу Валеріївну зі статутним капіталом 12 тис. грн.
Також повідомляється, що низка цін на закупівлю будматеріалів завищена.
Будівництво триватиме рік – до кінця серпня 2024 року.
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