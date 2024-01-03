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В Одесі не можуть знайти водіїв на автобуси-велетні

В Одесі не можуть знайти водіїв на автобуси-велетні

На 18-метрові автобуси, які Одесі подарувало місто-побратим Регенсбург, не знайшлося водіїв. Лише сім чоловіків відгукнулося на запит. А потрібно 18. 

Про це сьогодні, 3 січня, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає “Суспільне. Одеса”.

Тому мер Одеси не виключає варіант, що на посаду водіїв 18-метрових автобусів будуть шукати та навчати жінок.

Мер нагадав, що Одесі німецьке місто-побратим подарувало десять таких автобусів. Додатково Одеська влада веде перемовини зі Стамбулом про передачу подібного транспорту. Але виникла неочікувана проблема з водіями, оскільки багато чоловіків пішли на фронт боронити країну, тому зараз спостерігається така нестача кадрів.

За словами мера, кількості чоловіків, які можуть керувати таким транспортом не знайдено в достатній кількості. Тому зараз ведуться перемовини з партнерами, аби забезпечити навчання жінок на такому транспорті.

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Також мер додав, що допомогу з навчанням пропонують також партнери з Регенсбурга і Берліна.

У нас є школи де навчають, але нам пішли на зустріч і Регенсбург, і Берлін та  пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його, —

зауважив Труханов.

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